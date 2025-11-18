لحظات مؤثرة في حفل تأبين المخرج سامح عبد العزيز (صور)

18 حجم الخط

أقام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الـ 46 حفل تأبين للمخرج الراحل سامح عبد العزيز بحضور نجلته جميلة والفنان خالد الصاوي والمخرج وائل فرج.

وعرض خلال الحفل فيلم من إخراج وكتابة جميلة سامح عبدالعزيز لوالدها، لتنهمر دموع المخرجة الشابة عقب العرض مباشرتًا، مؤكدة أن هذا رد فعلها كل مرة تشاهد فيه الفيلم.

وقالت المخرجة جميلة سامح عبدالعزيز: "عندما أصاب والدي بالمرض ودخل المستشفى كنت معاه وبحاول أبقى قوية ليه حتي لا يشعر بالضعف"، مؤكدة انهم دائمًا ما كانوا يشاهدون الأفلام معًا.

وأوضحت انه بعد رحيل والدها بيوم واحد وجدت نفسها تكتب وعرضت السيناريو على المخرج وائل فرج والفنان خالد الصاوي لتجدهم متحمسين للغاية.

حفل تأبين سامح عبد العزيز

وتضمن حفل التأبين عرض الفيلم القصير "وجع الفراق"، وهو من إخراج جميلة سامح عبد العزيز، ابنة المخرج الراحل، ويشارك في بطولته الفنان خالد الصاوي ومريم المهدي.

مدة الفيلم عشر دقائق ويضم فريقه الفني: مدير التصوير عمر كمال، مكساج طارق علوش، مونتاج لوجين حازم، موسيقى تصويرية تامر كروان.

وأتت هذه المبادرة تقديرًا لإسهامات المخرج سامح عبد العزيز في السينما المصرية على مدى عقدين، وحرصًا من مهرجان القاهرة على إحياء ذكرى رموز الفن الراسخة في وجدان السينما والجمهور.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

يُعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا، وأحد أبرز المهرجانات الدولية المعتمدة من الاتحاد الدولي للمنتجين (FIAPF). تأسس عام 1976، ويقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة.

يحرص المهرجان في كل دورة على الجمع بين البعد الفني والبعد المهني، ما يجعله منصة رئيسية للحوار بين الثقافات وتعزيز حضور السينما العربية على الساحة الدولية.

