غموض حول مصير فيلم "الساحل الشرير" لعلي ربيع بعد وفاة المخرج سامح عبد العزيز

حالة من الغموض تحيط بمصير فيلم الساحل الشرير الذي يقوم ببطولته الفنان علي ربيع، وذلك بعد وفاة المخرج سامح عبدالعزيز الذي كان قد تولي مهمة إخراج العمل، بعد اعتذار المخرج الأصلي عمرو صلاح.

وعلمت فيتو أن الشركة المنتجة طرحت أكثر من اسم لتولي مهمة الإخراج ومنهم المخرج محمد حمدي.

وتعود أسباب اعتذار مخرج العمل عمرو صلاح عن العمل بسبب الأجر، حتى أن الأجر الذي طلبه لم توافق عليه الشركة المنتجة.

وكان فيلم الصفا الثانوية بنات هو آخر أعمال المخرج عمرو صلاح، مع الفنان علي ربيع، وكشف عن كواليس تقديمه فيلما سينمائيا جديدا ليندرج ضمن أفلام موسم عيد الفطر 2025، وهو فيلم “الصفا الثانوية بنات” من بطولة على ربيع وبمشاركة محمد ثروت،هالة فاخر، وئام مجدي، إسراء رخا، لينا صوفيا وسارة الشامي، وهو من تأليف أمين جمال جمال ووليد أبو المجد.

فيلم الصفا الثانوية بنات

وقال مخرج الفيلم فى تصريح خاص: "تقديم القالب الكوميدي السينمائي صعب وحاولنا تقديم فيلم كوميدي على درجة عالية من الصدق والأمانة الفنية، نظرا لأنى لا أميل لتقديم الأعمال الكوميدية الصرف وإنما أحاول فى أعمالى أن أقدم رسالة إلى جانب الضحك".

وتدور أحداث فيلم “الصفا الثانوية بنات” فى إطار اجتماعى كوميدى، ويظهر خلاله على ربيع بشخصية مدرس صعيدى فى مدرسة بنات يمر بالعديد من الأزمات ولكنها فى إطار كوميديا ويعيش قصة حب رفقة سارة الشامي.

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