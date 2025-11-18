مشاجرة واتهامات متبادلة في دمياط بعد سرقة محل والأمن يكشف التفاصيل

18 حجم الخط

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر أحد الأشخاص من أخر لقيامه بسرقة مبلغ مالى من محل تجارى ملكه وقيامه وزوجته بالتعدى عليه بدمياط.



رصدت أجهزة الأمن منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر أحد الأشخاص من أخر لقيامه بسرقة مبلغ مالى من محل تجارى ملكه وعقب قيامه بتحرير محضر بالواقعة قام المشكو فى حقه وزوجته بالتعدى عليه أمام المحل الخاص به بدمياط.



وبالفحص تبين تلقي قسم شرطة أول دمياط بلاغا من (الشاكى – مقيم بدائرة مركز شرطة دمياط) بتضرره من (سائق – مقيم بدائرة القسم) لقيامه بالإستيلاء على هاتفه المحمول من داخل المحل الخاص به "وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة" فى حينه.

وبتاريخ 3 نوفمبر تلقي قسم شرطة ثان دمياط بلاغا من الشاكى بتضرره من المشكو فى حقه وزوجته "لها معلومات جنائية" لقيامهما بالتعدى عليه بالسب والضرب "دون حدوث إصابات" بإستخدام (عصا خشبية).

أمكن ضبط المشكو فى حقهما والأداة المستخدمة فى التعدى وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة لخلافات الجيرة بينهما والشاكى وبتاريخ 14/ الجارى تبلغ لقسم شرطة أول دمياط من زوجة المشكو فى حقه بتضررها من الشاكى "أمكن ضبطه" لقيامه بالتعدى عليها بالسب، وبمواجهته أيد ما سبق وتم إتخاذ الإجراءات القانونية

