تفشي أخطر فيروس قاتل في إثيوبيا، ماربوغ يتحول لوباء ويؤدي لوفاة العشرات

انتشار فيروس ماربوغ في إثيوبيا، كشف الناشط السياسي الإثيوبي من أصل أورميا، جوهر محمد، عن انتشار أخطر فيروس بالعالم "ماربوغ" في إثيوبيا، حيث تفشى الفيروس ليصل حد الوباء، بعد أن أدى لوفاة 13 حالة اليوم في إثيوبيا، وقبل أيام توفي 16 مصابا جراء الإصابة بالفيروس.

فيروس ماربوغ منتشر في إثيوبيا

وأكد جوهر محمد أن فيروس ماربوغ منتشر في إثيوبيا، برغم نفسى المسئولين الحكوميين في إثيوبيا أن وفاة العديد من المصابين بسبب فيروس "ماربوغ"، الذي يسبب النزيف ويؤدي لوفاة المصاب بعد أسبوع واحد من إصابته بالفيروس.

وقال الناشط الإثيوبي جوهر محمد، عبر حسابه بمنصة "أكس" عن انتشار فيروس ماربوغ في إثيوبيا: "أفادت وسائل إعلام "ميسريت" بوفاة 13 شخصًا في منطقة أرسي، ووريدة أسيكو، وحي هولوكو كيبيلي، بسبب مرض يُشتبه في أنه فيروس ماربورغ، والذي تم تأكيد وجوده في إثيوبيا مؤخرًا في مستشفى جينكا".

وأضاف جوهر محمد: "قبل بضعة أيام، تلقيتُ أيضًا معلومات عن 16 حالة وفاة في ووريدة أنشار، المتاخمة لأسيكو (مرفق أسماء المتوفين). أحلت هذه المعلومات إلى المسؤولين في مكتب صحة أوروميا، الذين أكدوا لي أنهم سيحققون في الأمر".

فيروس إيبولا

وأوضح جوهر محمد "عندما أوردت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) تقريرًا عن قضية انتشار فيروس إيبولا، نفى مسؤولون حكوميون أن يكون السبب هو فيروس ماربورغ".

وأكد جوهر محمد أنه "من المهم أن تقوم وزارة الصحة الإثيوبية والهيئات الأخرى ذات الصلة بالتحقيق بشكل عاجل في ما يحدث في تلك المنطقة قبل أن ينتشر الوضع بشكل أكبر".

ويذكر أن وزارة الصحة الإثيوبية أعلنت، أمس الاثنين، عن وفاة ثلاثة أشخاص تأكدت إصابتهم بفيروس ماربورغ، في حين يشتبه وجود ثلاث وفيات أخرى مرتبطة بالمرض النزفي شديد العدوى "ماربوغ"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء "رويترز".

تفشي الفيروس القاتل في إثيوبيا

وجاء الإعلان عن انتشار فيروس "ماربوغ" بعد تأكيد إثيوبيا تفشي الفيروس، وهو عبارة عن فيروس نزفي شديد العدوى، وظهر في بلدة في منطقة جنوب إثيوبيا، يوم الجمعة الماضي، وظهر الإصابة بالفيروس في تسع حالات على الأقل.

فحص حالات الوفاة بفيروس ماربوغ في إثيوبيا، فيتو

وأكد المختبر المرجعي، التابع للمعهد الإثيوبي للصحة العامة، أن ثلاثة أشخاص توفوا جراء الفيروس، وثلاث وفيات إضافية قيد التحقيق لاحتمال وجود صلة بالفيروس القاتل، لكن وزارة الصحة الإثيوبية لم تذكر العدد الإجمالي للحالات، لكنها قالت إنه تم عزل 129 شخصًا كانوا على اتصال بالحالات المؤكدة وتجرى مراقبتهم.

وأكدت منظمة الصحة العالمية أنه غالبًا ما يظهر مرض ماربورغ، وهو من نفس عائلة فيروس إيبولا، مصحوبًا بصداع شديد ويؤدي إلى نزيف، ثم الوفاة بعد نحو أسبوع.

وأدى تفشي العدوى في أفريقيا إلى معدلات وفيات تصل إلى 80٪ أو أكثر، وعادةً تحدث الوفاة خلال ثمانية إلى تسعة أيام من ظهور الأعراض.

وأكدت وزارة الصحة الإثيوبية أن فيروس ماربورغ النزفي اكتُشف في منطقة مجاورة لدولة جنوب السودان.

فيروس ماربوغ يقتل 88% من المصابين

وصرح وزير الصحة الإثيوبي ميكدس دابا بأن الحكومة الإثيوبية، التي أعلنت عن تفشي فيروس ماربورغ، أجرت فحوصات لـ17 حالة مشتبه بها في جنوب البلاد. وتم الإبلاغ عن تفشي المرض في منطقة أومو.

وأوضح ميكدس دابا أنه تم إرسال فريق من منظمة الصحة العالمية والمراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها لدعم جهود الفحص والسيطرة على تفشي المرض.

وأصدرت وزارة الصحة في جنوب السودان تحذيرًا صحيًا عامًا لسكان أربع مقاطعات، طالبتهم بغسل أيديهم باستمرار وتجنب ملامسة سوائل الجسم لمنع انتشار الفيروس.

ووصف المدير العام للمراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، جان كاسيا، تفشي فيروس ماربوغ بأنه مثير للقلق نظرًا لهشاشة النظام الصحي في جنوب السودان.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية أكدت أن فيروس ماربورغ ينشأ في خفافيش الفاكهة، وينتشر بين البشر عبر الاتصال الوثيق بسوائل أجسام المصابين أو الأسطح الملوثة، مثل ملاءات الأسرة المتسخة، وبدون علاج، قد يكون فيروس ماربورغ قاتلًا لما يصل إلى 88% من المصابين.

وتشمل أعراض فيروس ماربوغ "الحمى وآلام العضلات والإسهال والقيء، وفي بعض الحالات الوفاة نتيجة فقدان الدم الشديد". ولا يوجد علاج معتمد لفيروس ماربورغ حتى الآن.

تفشي فيروس ماربوغ في إفريقيا

وأكدت منظمة الصحة العالمية أنه تم تسجيل حالات تفشي وحالات فردية لفيروس ماربورغ في رواندا وتنزانيا وغينيا الاستوائية وأنغولا والكونغو وكينيا وجنوب أفريقيا وأوغندا وغانا.

وأكدت منظمة الصحة العالمية أن فيروس "فيروس ماربورغ هو فيروس شديد الضراوة يسبب الحمى النزفية، بنسبة وفاة تصل إلى 88%. وهو من نفس فصيلة الفيروس المسبب لمرض فيروس الإيبولا".

وتنتج الإصابة البشرية بمرض فيروس ماربورغ، في البداية، عن التعرض لفترات طويلة للمناجم أو الكهوف التي تسكنها مستعمرات خفافيش روسيتوس، وبمجرد إصابة الشخص بالفيروس، يمكن أن ينتشر الفيروس من خلال انتقال العدوى من شخص إلى آخر بالمخالطة المباشرة (من خلال الجلد المجروح أو الأغشية المخاطية) عن طريق الدم أو الإفرازات أو الأعضاء أو سوائل الجسم الأخرى للأشخاص المصابين، ومن خلال الأسطح والمواد (مثل الفراش والملابس) الملوثة بهذه السوائل.

أعراض فيروس ماربوغ القاتل

أما أعراض الإصابة بالفيروس، فأكدت وزارة الصحة العالمية أن الإصابة بفيروس ماربورغ يبدأ بشكل مفاجئ، بارتفاع في درجة الحرارة وصداع وتوعك شديدين.

كما أن آلام العضلات والأوجاع من السمات الشائعة لهذا المرض، ويمكن أن يبدأ الإسهال المائي الشديد وآلام البطن والمغص والغثيان والقيء في اليوم الثالث. وقد يستمر الإسهال لمدة أسبوع.

وقد وُصف مظهر المرضى في هذه المرحلة بأنه يظهر ملامح "تشبه الأشباح"، وعيون غائرة، ووجوه غير مُعبّرة، وخمول شديد.

ولوحظ وجود طفح جلدي غير مسبب للحكة بين يومين و7 أيام بعد بدء ظهور الأعراض.

ويصاب كثير من المرضى بأعراض نزفية شديدة خلال 7 أيام، وعادةً ما تكون الحالات المسببة للوفاة مصابة بنزيف يحدث غالبًا من مناطق متعددة من الجسم.

وغالبًا ما يكون الدم في القيء والبراز مصحوبًا بنزيف من الأنف واللثة وغيرها، وقد يكون النزيف التلقائي في مواقع بزل الوريد مزعجًا بشكل خاص.

وخلال المرحلة الشديدة من المرض، يعانى المرضى من ارتفاع الحمى، وقد تؤدي إصابة الجهاز العصبي المركزي إلى حالات من الخلط والتهيج والعدوانية.

وفي الحالات المسببة للوفاة، عادةً ما تحدث الوفاة بين 8 و9 أيام من بداية المرض، ويسبقها عادةً فقدان شديد للدم وصدمة.



