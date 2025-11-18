إحالة عاطل بتهمة حيازة الحشيش وسلاح أبيض في عين شمس للمحاكمة

18 حجم الخط

أمرت نيابة عين شمس بإحالة عاطل بتهمة حيازة كمية من مخدر الحشيش وسلاح أبيض بدائرة قسم شرطة عين شمس لمحكمة جنايات القاهرة.

وكشفت تحقيقات نيابة عين شمس أن أ. م.، عاطل، أحرز بغير ترخيص سلاحا أبيض “مطواة”، وكمية من مخدر الحشيش وزنها 200 جرام بدون مسوغ قانوني.

البداية، أثناء مرور قوة أمنية من مباحث قسم شرطة عين شمس لتفقد الحالة الأمنية بالمنطقة اشتبهت في أحد الأشخاص يقف في مكان مظلم، وتنبعث منه رائحة دخان ممزوج بالحشيش.



اقتربت قوات الأمن من مصدر الرائحة، وباستطلاع الأمر حاول الشخص الهرب، إلا أن القوة الأمنية نجحت في ملاحقته والسيطرة عليه وضبطه.

وبتفتيشه عثر بحوزته على كمية من مخدر الحشيش وزنها 200 جرام وميزان حساس وهاتف محمول وسلاح أبيض “مطواة”.

وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار وتحقيق مكاسب غير مشروعة والسلاح الأبيض للدفاع عن تجارته “غير المشروعة”.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.