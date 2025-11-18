إنجاز دولي جديد، إدراج جامعة قنا في تصنيف شنغهاي للتخصصات المختلفة

18 حجم الخط

أعلن الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة قنا، عن إدراج الجامعة في تصنيف شنغهاي للتخصصات العلمية لعام 2025 والذي يشمل ترتيب أفضل الجامعات في 55 تخصصا علميا على مستوى العالم.

وأشار إلى أن الجامعة في هذا العام اتخذت خطوات سريعة للحفاظ على رصيدها في التصنيفات الدولية وظهورها باسم جامعة قنا في خطوة تعكس القدرة المؤسسية للجامعة في إدارة ملف التصنيف الذي يعد بوابة الجامعة للعالم وظهورها في قواعد البيانات وجهات التصنيف الدولي لمؤسسات التعليم العالي.

وأشار الدكتور عكاوي إلى أن الجامعة أدرجت في هذا التصنيف الهام للعام الثالث على التوالي في الطب البيطري والعام الثاني على التوالي في تخصص العلوم.

وأضاف أن الجامعة تطمح في ادراج المزيد من التخصصات في تصنيف شنغهاي من خلال تشجيع أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والباحثين بالجامعة للارتقاء بمستوى البحوث المنشورة بالإضافة إلى دعم بنك المعرفة المصري للنشر الحر من خلال اتفاقية التعاون مع دار النشر العالمية springer nature، مشيرا إلى أن تخصص الطب البيطري بالجامعة حقق المركز 201- 300 دوليا والفئة الرابعة على المستوى الوطني للعام الثالث على التوالي متقدما مركزا عن العام الماضي على المستوى المحلى بين الجامعات المصرية، كما حققت العلوم الزراعية للعام الثاني على التوالي بتصنيف شنغهاي المركز 301-400 عالميا والفئة الخامسة على المستوى الوطني متقدمة مركزين محليا بين الجامعات المصرية ومتقدمة 100 مركزا عالميا مقارنة بالعام الماضي مما يعكس تنامى تقدم تلك التخصصات بالتصنيف والذى ينعكس على المستوى البحثي للجامعة مستقبلا.

من جانبه، أفاد الدكتور محمد وائل عبد العظيم نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، ان تصنيف GRAS يقيم عدد 57 تخصص على مستوى العالم سنويا وإدراج عدد لا يزيد عن 500 جامعة في كل تخصص مما يعكس أهمية هذا التصنيف.

وأشار إلى أن هذا التصنيف يعتمد بشكل كبير على تحليل قواعد بيانات Clarivate لبحوث الجامعة.وأفاد أنه تشمل مؤشرات التصنيف الآتي: مخرجات البحوث (Q1) ويتطلب نشر حد أدنى من الأبحاث المنشورة في المجلات المفهرسة عالميًا على منصة Web of Science الأمريكية وفقًا لكل تخصص، وتأثير البحث (CNCI) وهو نسبة الاستشهاد للأبحاث المنشورة في كل تخصص أكاديمي، والتعاون الدولي (IC) وهو عدد الأبحاث المشترك فيها دولتين مختلفتين على الأقل في عناوين المؤلفين مقسومًا على العدد الإجمالي للأبحاث في موضوع التخصص الأكاديمي للجامعة، وجودة البحث (Top) وهو عدد الأبحاث المنشورة في أهم المجلات في موضوع التخصص الأكاديمي للجامعة، والجوائز الأكاديمية الدولية (AWARD) يعتمد مؤشر الجوائز الأكاديمية الدولية على استطلاع التميز الأكاديمي (AES).

وأضاف الدكتور حموده محمد رئيس لجنة التصنيف الدولي بالجامعة، أن تصنيف شنغهاي للتخصصات العلمية يدرج الجامعات على مستوى العالم في 5 قطاعات بحثية أساسية هي: (العلوم الطبية، العلوم الهندسة، علوم الحياة، العلوم الطبيعية، العلوم الاجتماعية)، وعدد 55 تخصصًا فرعيًا، ويعتمد على قياس مخرجات البحوث، وتأثير البحوث والتعاون الدولي وجودة البحوث، والجوائز الأكاديمية الدولية. وشهد هذا العام إدراج العديد من الجامعات المصرية، حيث تم ادراج 14 جامعة في تخصص الطب البيطري وعدد 19 جامعة في مجال العلوم الزراعية بزيادة جامعتين هذا العام بتصنيف شنغهاي.

