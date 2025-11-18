ملتقى للتعريف بمنظومة التسجيل المسبق للشحنات الجوية وإجراءات الصادر المطوّرة

18 حجم الخط

نظمت وحدة دعم المصدرين والمستثمرين بمصلحة الجمارك، اليوم، بمسرح وزارة المالية بمدينة نصر، ملتقى "التسجيل المسبق للشحنات الجوية (ACI) وإجراءات الصادر المطوّرة"، بمشاركة قيادات المصلحة، والاتحاد العربي للمخلصين الجمركيين، وعدد من ممثلي الجهات المعنية والقطاع الخاص، وذلك في إطار توجيهات أحمد كجوك وزير المالية، وأحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك المصرية، لتعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال ودعم التحول الرقمي بالمنظومة الجمركية.

تعزيز الشراكة مع الاتحاد العربي للمخلصين الجمركيين

واستهل فعاليات الملتقى الدكتور سامي رمضان، نائب رئيس مصلحة الجمارك، بكلمة أكد خلالها حرص المصلحة على تعزيز الشراكة مع الاتحاد العربي للمخلصين الجمركيين، وتكثيف جهود التوعية بالإجراءات الإلكترونية المطوّرة داخل المجتمع التجاري، مشيدًا بانضمام الاتحاد لمنظمة الجمارك العالمية باعتباره خطوة داعمة للحضور العربي في المنظمات الدولية.

كما استعرض أحمد رفعت نائب رئيس المصلحة، أحدث التطورات في برامج تحديث وتطوير الإجراءات الجمركية، خاصة في مجالات التحول الرقمي ورفع كفاءة الأداء لخدمة قطاعي التصدير والاستثمار.

من جانبه، أكد خالد ناصف، مستشار رئيس مجلس إدارة شركة MTS، أهمية التكامل بين الجهات الحكومية والشركة المطوّرة لمنظومة "النافذة الواحدة"، مشيرًا إلى استمرار تطوير البنية الرقمية بما يسهم في تسريع إجراءات التداول الجمركي وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية.

وأشاد سمير أبو النصر، الأمين العام للاتحاد العربي للمخلصين الجمركيين، بتعمّق التعاون مع مصلحة الجمارك، مؤكدًا أن الملتقى يأتي دعمًا لمجتمع المصدرين والمستوردين وتيسيرًا لبيئة الأعمال.

وتضمّن الملتقى عروضًا فنية حول إجراءات الصادر المطوّرة قدّمها المهندس محمد خميس والمهندسة أميرة الفاتح من شركة MTS، وشملت آخر التحديثات في دورة الصادر، وتحسين الخدمات المقدّمة للمصدرين، والآليات العملية لتسريع إجراءات التخليص. كما قدّم فريق الشركة عرضًا تفصيليًا لنظام التسجيل المسبق للشحنات الجوية ACI، موضحين دوره في تسريع الإجراءات، وتعزيز الشفافية، وتوفير بيانات مسبقة قبل وصول الشحنات بما يدعم جاهزية القطاع اللوجستي.

وأكد وليد حسين، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس المصلحة، استمرار العمل على تطوير الخدمات وتعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال لضمان تطبيق سلس للإجراءات المطوّرة. فيما أوضح عمرو أبو النور، المدير التنفيذي لوحدة دعم المصدرين والمستثمرين، أن دورة الصادر المطوّرة تمثل نقلة نوعية في تحسين سلسلة التصدير، عبر تقليل الأخطاء، وخفض التكلفة، ورفع قدرة الشركات المصرية على المنافسة خارجيًا.

