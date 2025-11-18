مفاوضات مع مارجو روبي لتجسيد دور البطولة في فيلم السيرة الذاتية لبريتني سبيرز

18 حجم الخط

بريتني سبيرز ، كشفت تقارير صحفية، أن النجمة مارجو روبي في مفاوضات حاليًا، لبطولة فيلم السيرة الذاتية القادم لبريتني سبيرز، المقتبس من مذكراتها “The Woman In Me”.

ومن المقرر أن تجسيد النجمة مارجو روبي، دور بريتني سبيرز في فيلم السيرة الذاتية، الذي يحضر له المخرج جون م. تشو، ووُصف بأنه "فيلمٌ سيُسهم في بناء مسيرة مهنية"، لمن يقع عليها الاختيار.

وكشف المخرج الشهير جون إم تشو مؤخرا، عن أن فيلمه المقبل سيكون فيلم سيرة ذاتية، عن حياة المغنية بريتني سبيرز.

وذكر جون، أن بريتني سبيرز، ستكون مشاركة فعليًا في إنتاج الفيلم، مشيرا إلى أن الفيلم سيقتبس من مذكرات بريتني سبيرز التي صدرت عام 2023 The Woman In Me.

بريتني سبيرز في مذكراتها: لست هنا لأكون ضحية

وأكدت المغنية الأمريكية الشهيرة بريتني سبيرز، في مذكراتها The Woman In Me، أنها لا تشارك قصتها، بهدف الظهور كضحية، قائلة: "لست هنا لأكون ضحية، لقد قلت ذلك على إنستجرام بعد انتهاء الوصاية.. لقد عشت مع الضحايا طوال حياتي عندما كنت طفلة، ولهذا السبب خرجت من منزلي، وعملت لمدة 20 عامًا، وبذلت قصارى جهدي... آملا في أن يكون لقصتي تأثير، وإحداث بعض التغييرات في النظام الفاسد".

بريتني سبيرز تشكر معجبيها: كتابي الأكثر مبيعًا في التاريخ بعد يوم واحد فقط

ودخل كتاب The Woman In Me، الذي يسرد مذكرات النجمة الأمريكية بريتنس سبيرز، موسوعة جينس للأرقام القياسية، وذلك بعد أن باع الكتاب أكثر من 15 مليون نسخة، منذ طرحه في ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٣، وهو ما يجعله، أسرع كتاب مبيعًا خلال 24 ساعة، ليتغلب بذلك علي الرقم الذي حققه كتاب هاري بوتر والأقداس المهلكة، والذي باع 11 مليونًا نسخة في ٢٤ ساعة.

وشكرت بريتني سبيرز، معجبيها على دعم مذكراتها الجديدة، وذلك عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلة: "كتابي هو مذكرات المشاهير الأكثر مبيعًا في التاريخ، وذلك في خلال اليوم الأول فقط ".

