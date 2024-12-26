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ثقافة وفنون

عيد الميلاد يجمع بريتني سبيرز بنجلها بعد سنتين من الانقطاع

بريتني سبيرز، فيتو
بريتني سبيرز، فيتو

 بريتني سبيرز، شاركت المغنية الأمريكية بريتني سبيرز تحديثًا عن احتفالها بعيد الميلاد، عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وأعلنت بريتني أنها اجتمعت مع أحد أبنائها، بعد انقطاع سنتين قائلة: "أفضل عيد ميلاد في حياتي.. لم أر ابني منذ عامين، دموع الفرح، والصدمة كل يوم، يا لها من جنون.. أنا في حالة حب ومباركة..لا أستطيع أن أنطق بكلمة".

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بريتني سبيرز تتوقف عن دفع نفقة أبنائها

كشفت تقرير لموقع TMZ، أن المغنية الأمريكية بريتني سبيرز، أغلقت رسميا دفاتر نفقة أطفالها نهائيا.

وأخبرت مصادر ذات معرفة مباشرة موقع TMZ، أن بريتني حررت آخر شيك نفقة لطفلها في 15 نوفمبر ٢٠٢٤، وذلك بعد أن بلغ أصغر أبنائها جايدن جيمس، 18 عامًا.

يذكر أن بريتني كانت تدفع مدفوعات نصف شهرية لزوجها السابق كيفن فيدرلاين، تبلغ 10 آلاف دولار، أي ٢٠ ألف دولار شهريا.

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