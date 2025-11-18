وزير المالية: تعزيز الحوار مع المستوردين والمستخلصين ووكلاء الشحن الجوى حول منظومة «ACI»

18 حجم الخط

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا حريصون على تعزيز الحوار مع المستوردين والمستخلصين ووكلاء الشحن الجوى حول منظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI» الذى سيتم تطبيقه إلزاميًا فى الأول من يناير المقبل، وذلك فى خطوة جديدة لمد جسور «شراكة الثقة» مع مجتمع الأعمال، لافتًا إلى أننا نعمل مع شركائنا من المستثمرين على تيسير حركة التجارة وخفض تكاليف الاستيراد والتصدير.

سرعة الرد على أى استفسارات حول نظام التسجيل المسبق

وجه كجوك بسرعة الرد على أى استفسارات حول نظام التسجيل المسبق للشحنات الجوية، مع زيادة التواصل الإعلامي بشتى الطرق، لتبسيط آليات ومزايا هذه المنظومة الجديدة، أخذًا فى الاعتبار توفير الدعم الفنى المتواصل للمتعاملين مع نظام «ACI» بالموانئ الجوية فى المرحلتين التجريبية والإلزامية.

من جانبه، أكد أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك، أنه يتم عقد لقاءات دورية مع منظمات الأعمال لشرح نظام التسجيل المسبق للشحنات بالموانئ الجوية، مشيرًا إلى أن هناك أدلة استرشادية لإيضاح كل ما يتعلق بهذه المنظومة المتطورة؛ للتيسير على المستوردين.

