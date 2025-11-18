مهرجان القاهرة السينمائي، حلقة نقاشية اليوم حول "المشاهد العاطفية"

18 حجم الخط

تُقام اليوم الثلاثاء، ضمن فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما بالدورة الـ 46 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، حلقة نقاشية بعنوان "المشاهد ذات العبء العاطفي: الأداء وتجسيد الشخصية… الحفاظ على المصداقية والأمان معًا"، وذلك من الساعة 2:30 حتى 4:00 مساءً في أحد فنادق القاهرة المطلة على النيل.

ندوة المشاهد ذات العبء العاطفي

يشارك في الجلسة كلٌّ من سندس شبايك، ليلى بوزيد، توبياس فيلهلمر، ومهدي هميلي، فيما تتولى أولا سالوا إدارة النقاش.

وتتناول الجلسة التحديات الخاصة التي تطرحها المشاهد الحساسة أو ذات العبء العاطفي والنفسي أمام الممثلين، وما تتطلبه من وعي كامل بالجسد والعاطفة، إلى جانب الحاجة إلى بيئة تصوير قائمة على الثقة والاحترام والتوجيه المهني المسؤول.

كما تُسلّط الحلقة الضوء على الدور المتنامي لمنسّقي المشاهد الحسّاسة في السينما العربية والعالمية، واستراتيجياتهم في ضمان بيئة آمنة للممثلين دون المساس بمصداقية الأداء الفني أو خفض قوة المشهد وتأثيره.



ويستعرض المشاركون خلال الجلسة رؤى وتجارب عملية حول كيفية أن يسهم التواصل والثقة المتبادلة بين المخرجين والممثلين والمنسقين في حماية الحدود الشخصية للممثلين وتعزيز صدق الأداء على الشاشة، مؤكدين أن الأمان والإبداع يمكن أن يجتمعا بانسجام كامل لخدمة العمل الفني.

وتأتي هذه الفعالية ضمن سلسلة اللقاءات المهنية التي تهدف إلى تطوير أدوات صناعة السينما ودعم الممارسات الاحترافية التي تحترم الممثل وتمنح العمل الفني أعلى درجات الجودة.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

يُعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا، وأحد أبرز المهرجانات الدولية المعتمدة من الاتحاد الدولي للمنتجين (FIAPF). تأسس عام 1976، ويقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة.

يحرص المهرجان في كل دورة على الجمع بين البعد الفني والبعد المهني، ما يجعله منصة رئيسية للحوار بين الثقافات وتعزيز حضور السينما العربية على الساحة الدولية.



