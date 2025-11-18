تعرف على فعاليات وعروض أفلام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي اليوم

18 حجم الخط

يقيم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي اليوم الثلاثاء 18 نوفمبر الجاري، العديد من الفعاليات والندوات وعروض الأفلام ضمن برنامج الدورة السادسة والأربعين من عمر المهرجان والتي افتتحت مساء الأربعاء الماضي على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

عروض أفلام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

الساعة 12:00 مساء

- كونتيننتال 25 (Kontinental ‘25).. المسرح الكبير

- الجولة 13 (Round 13).. المسرح الصغير

- متسكع الشاطئ (Beachcomber).. مسرح الهناجر

- الناس والنيل (The People and the Nile).. سينما الهناجر

- ذروة كل شيء (Peak Everything).. قاعة إيوارت، الجامعة الأمريكية

- الأشياء التي تقتلها (The Things You Kill).. سينما الزمالك 1

- بند عمل (Action Item).. سينما الزمالك 2

- كانتو (Kanto).. مركز الإبداع الفني

الساعة 3:00 مساء

- برنامج الأفلام القصيرة 4 (Short Film Program 4).. المسرح الكبير

- عالم النبات (The Botanist).. المسرح الصغير

- فيومي أو. مورتي! (Fiume O Morte!).. مسرح الهناجر

- الطريق (The Road).. سينما الهناجر

- مثلث الحب (Triangle of Love).. قاعة إيوارت، الجامعة الأمريكية

- حبيبي حسين (Habibi Hussein).. سينما الزمالك 1

- القلب عضلة (The Heart Is A Muscle).. سينما الزمالك 2

- عظة إلى الفراغ (Sermon to the Void).. مركز الإبداع الفني

الساعة 6:00 مساء

- ترميم (Renovation).. المسرح الكبير (عرض جالا)

- ضد السينما (Anti-Cinema).. المسرح الصغير (عرض جالا)

- نواه (Noah).. مسرح الهناجر

- أفلام ديفيد لينش القصيرة (David Lynch Shorts).. سينما الهناجر

- برنامج الأفلام القصيرة 3 (Short Film Program 3).. قاعة إيوارت، الجامعة الأمريكية

- أحلام (Dreams).. سينما الزمالك 1

- قطة جحيمية (Hellcat).. سينما الزمالك 2

- دوار كيم نوفاك (Kim Novak’s Vertigo).. مركز الإبداع الفني

- ليس ما تعتقد (Not What You Think).. فوكس مول مصر 5

الساعة 9:00 مساء

- بنات الباشا (Pasha’s Girls).. المسرح الكبير (عرض جالا)

- شوبان، سوناتا في باريس (Chopin, A Sonata In Paris).. المسرح الصغير

- فلسطيني على الطريق (Palestinian on The Road).. مسرح الهناجر

- الزوجة الثانية (The Second Wife).. سينما الهناجر

- ثريا حبي (Souraya, Mon Amour).. قاعة إيوارت، الجامعة الأمريكية

- امرأة وطفل (Woman and Child).. سينما الزمالك 1

- باب (Baab).. سينما الزمالك 2

- كفارة (Kaffarah).. مركز الإبداع الفني

- الركض الصامت (The Silent Run).. فوكس مول مصر 4

- ابن (A Son).. فوكس سيتي سنتر ألماظة 10

فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما



-12:00 – 1:30 مساء.. ورشة "قصتها... قوّتها: سد الفجوة الجندرية في السينما".. المتحدثون: إليزابيث جاستاد، د. رشا عصفور، نايلة الخاجة، ناهد السباعي.. تُدير الجلسة: د. ميرفت أبو عوف (فندق سوفيتيل - أوبليسك ٢).. حاملو البطاقات

- 2:30 – 4:00 مساء.. حلقة نقاشية "المشاهد ذات العبء العاطفي: الأداء وتجسيد الشخصية.. الحفاظ على المصداقية والأمان معًا.. المتحدثون: سندس شبايك، ليلى بوزيد، توبياس فيلهلمر، مهدي هميلي.. تدير الجلسة: أولا سالوا.. (فندق سوفيتيل - أوبليسك ٢).. حاملو البطاقات

- 4:00 – 5:30 مساء.. "شاعرية الواقع: محاضرة مع إلديكو إينيدي".. يدير الجلسة: محمد طارق.. (دار الأوبرا - المسرح المكشوف) حضور عام

