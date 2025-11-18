الثلاثاء 18 نوفمبر 2025
رياضة

تشكيل منتخب تونس المتوقع ضد البرازيل

منتخب تونس
منتخب تونس
يلتقي منتخب تونس ضد البرازيل، اليوم الثلاثاء، في مباراة ودية دولية خلال الدولي الحالي لشهر نوفمبر استعدادًا لبطولة كأس أمم أفريقيا على ملعب بيار موروا في فرنسا.

وكان المنتخب التونسي فاز في مواجهة ودية على الأردن بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين خلال التوقف الدولي الحالي، وانتصر المنتخب البرازيلي على نظيره المنتخب السنغالي بهدفين مقابل لاشيء وديا.

ومن المتوقع أن يعتمد مدرب منتخب تونس سامي الطرابلسي علي التشكيل التالي في مواجهة السامبا البرازيلية.
 

تشكيل تونس المتوقع ضد البرازيل


حراسة المرمى: دحمان.

خط الدفاع: فاليري، برون، الطالبي، علي العابدي.

خط الوسط: العيدوني، فرجاني ساسي، المجبري.

 خط الهجوم: تونكتي، المستوري، إلياس سعد.

 

وتنطلق صافرة مباراة منتخب تونس ضد البرازيل، اليوم الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

 

جدير بالذكر أن تشكيلة تونس تشهد غياب 8 لاعبين عن المباراة، ويعود ذلك بالأساس إلى أن الشركة الخاصة المتعهدة بتنظيم المباراة الودية بين تونس والبرازيل اشترطت عددا معينا من الأفراد في البعثة التي ستنتقل إلى مدينة ليل وذلك لأسباب تتعلق بالحجز وكذلك بالجوانب المالية و تكلفة إقامة وسفر منتخب تونس.
 

وجاء اللاعبون الذين لم يسافروا مع منتخب تونس في رحلته إلى فرنسا: محمد أمين بن حميدة وعلي معلول وحمزة الجلاصي وشهاب الجبالي وأسامة الحدادي ومحمود غربال وعصام الجبالي ومحمد بن علي. 

