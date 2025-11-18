الثلاثاء 18 نوفمبر 2025
العراق والإمارات يتنافسان على تذكرة الملحق العالمي لكأس العالم 2026

العراق والإمارات
العراق والإمارات
تتجه الأنظار اليوم الثلاثاء إلى ملعب البصرة الدولي، الذي يحتضن قمة الإمارات والعراق في إياب الملحق الآسيوي، لحسم هوية المتأهل إلى الملحق العالمي المؤهل إلى كأس العالم 2026.

 

وتقام مباراة العراق والإمارات اليوم الثلاثاء في السادسة مساء بتوقيت القاهرة حيث سيكون يوم الحسم وحجز بطاقة التأهل إلى التصفيات القارية، التي ستلعب بمشاركة 6 منتخبات.

 

ويسعى كلا المنتخبين للوصول إلى نهائيات كأس العالم للمرة الثانية، إذ شارك العراق في نهائيات المكسيك عام 1986، في حين شاركت الإمارات العربية المتحدة بعد 4 سنوات في نهائيات إيطاليا 1990.

 

وكان منتخب الإمارات أنهى الجولة الأولى أمام نظيره العراقي بالتعادل الإيجابي 1-1 على إستاد محمد بن زايد بالعاصمة أبوظبي، ليتأجل الحسم إلى موقعة البصرة.

 

وأعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تعيين طاقم تحكيم ياباني بقيادة الحكم الدولي يوسوكي أراكي لإدارة مباراة منتخب العراق أمام نظيره الإماراتي، في لقاء الإياب من الملحق الآسيوي المؤهل لنهائيات كأس العالم 2026، والمقرر إقامته على ملعب البصرة الدولي.

 

طاقم حكام إياب الملحق الآسيوي 


ويضم الطاقم إلى جانب أراكي كلًّا من:

ريو هاتانو مساعدًا أول

هيرويوكي تاتسوكا مساعدًا ثانيًا

ريوهي أراكي حكمًا رابعًا

 

 

