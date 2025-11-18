دراسة مقارنة، صورة المرأة بين "ليبرالية" عبد القدوس و"يسارية" لطيفة الزيات في "أنا حرة والباب المفتوح"

18 حجم الخط

في حلقة نقاشية أقيمت يوم الخميس الماضي بمعهد النقد الفنى بأكاديمية الفنون نوقشت رسالة الماجستير المقدمة من الباحثة إيمان عبد المؤمن بعنوان “تمثيلات المرأة بين إحسان عبد القدوس ولطيفة الزيات ــ دراسة مقارنة في روايتي ”أنا حرة" و"الباب المفتوح" وحصلت عليها الباحثة بدرجة امتياز.



أكدت الباحثة إيمان عبد المؤمن في بداية رسالتها للماجستير أن رؤية الراوي للعالم بشكل عام تنبع من إيديولوجيته وقيمه الأخلاقية التي تكون حاضرة بالضرورة فى روايته حتى لولم تكن حياته الشخصية ليست حاضرة فيها.

مقالات إحسان عبد القدوس

استندت رسالة الماجستير إلى مقالات إحسان عبد القدوس الصحفية فى البحث وتوصلت إلى أن السياق التاريخي والاجتماعي لإحسان ومواقفه السياسية تشير إلى أنه أقرب إلى الليبرالية، كما يشير السياق التاريخي للكاتبة لطيفة الزيات إلى أن رؤيتها للعالم أقرب إلى اليسارية مما انعكس على وعي كل منهما الجذري في البناء الفني للرواية وتشكيل صورة المرأة ودورها في المجتمع.



أكدت موضوع رسالة الماجستير أن رواية أنا حرة نموذجا لأدب تقليدي سلطوي تحمل الرواية نزعة ذكورية متوارثة عبر الأجيال ولم تأت بجيد وجاءت إعادة لقراءة الواقع من منظور رجل تهيمن فيها القيم الأبوية التي تدعم النمطية للرجال والنساء.



كما وظفت رواية أنا حرة قوة عاطفة الحب فى محاولة التأثير العاطفي على البطلة باعتبارها امرأة فهى فى منطق خضوعها لمنطق عباس ترى ان الحب هو العذر الوحيد الشريف للعبودية.

نموذج الادب النسائى الملتزم

ورواية الباب المفتوح هى نموذج للادب النسائى الملتزم الذى استطاع ان يعبر عن صوت النساء الحقيقى يرتبط بتجاربهن فى الحياة ويعترف بالتحديات التى تواجههن وتحاول إحداث تغيير حقيقى، لكنها اكدت ان فاعلية النساء مشروطة بانضمامهن الى حركة الكفاح الوطنى وهى فاعلية موحية لا تعترف بفاعليتهن الذاتية المستقلة ولا بكفاءة قدراتهن الخاصة، فغلب على الرواية الربط الوثيق بين تحرر المرأة وتحرر الوطن من المنطلق الايديولوجى اليسارى للمؤلفة التى ارادت توصيله الى القارئ.

رواية أنا حرة



توصلت مناقشة الرسالة الى ان عنوان " أنا حرة" يشير الى الدفاع عن حرية المرأة، لكنه فى الوقت نفسه يتناقض مع مضمون الرؤية الفنية للكاتب احسان عبد القدوس فى الرواية فى إطار تفسيره لمفهوم حرية المرأة الجديدة، وان الرواية اعتمدت على تغييب ذات المرأة لصالح الرجل من اجل ان يتحقق وجودها الحقيقى فى الحياة الذى يقتضى ان يتواءم مع الاعراف والافكار التقليدية السائدة، والادوار النمطية المفروضة عليها فى المجتمع الذكورى الذى يعتبر حضو ذاتها نوع من التمرد والعدوانية دون مبرر.



لتنتهى رواية انا حرة بقول الراوى " وفقدت امينة حريتها ولم تعد حرة، فهى دائما ملك لرجل ولم تنتبه الى ان الحب والحرية لايجتمعان، ولم تنتبه ايضا الى ان الحب هو التنازل عن الحرية لكنها احبت عباس وآمنت به وتتمنى ان تقضى باقى عمرها تطهو الطعام لعباس ".

رواية الباب المفتوح



أما فى رواية الباب المفتوح "فالعنوان ذاته يشير الى الدفاع عن حق كل انسان فى الحرية، فتعقد الكاتبة لطيفة الزيات خلال الرواية صلة وثيقة بين القضية الخاصة لحرية المرأة، والقضية العامة لحرية الوطن، ويتأكد فى الرواية نبل عاطفة الحب كأداة تتأسس على احترام القيم الانسانية ومنها قيم المساواة والعدالة بين النساء والرجال، وبهذا يتأكد حضور ذات المرأة واستقلالها عن الرجل، من منطق الايمان بقيمة الحب الذى ينبغى ان يتقاسمه كل من الرجل والمرأة.

الدكتورة لطيفة الزيات



يقول حسين بطل الباب المفتوح "انا اريد منك ان تحبينى، ولكنى لا اريد منك ان تفنى كيانك فى كيانى أو كيان اى انسان، ولا اريد ان تستخدمى ثقتك بنفسك فى الحياة منى أو من اى انسان، اريد لك كيانك المستقل والثقة التى تنبعث من النفس لا من الاخرين " وهنا يعد حسين نموذجا للرجولة الجديدة غير التقليدية.

سيد ضيف الله مشرفا

تكونت لجنة مناقشة الرسالة والحكم من الدكتور سيد اسماعيل ضيف الله استاذ النقد الفنى مشرفا، والدكتور علاء الدين الجابرى استاذ النقد الادبى بجامعة قناة السويس مناقشا من الخارج، والدكتور حمدى النورج استاذ النقد وتحليل الخطاب مناقشا من الداخل.

