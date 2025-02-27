الخميس 27 فبراير 2025
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توعية المرأة المصرية بالمبادرات الرئاسية الصحية في رسالة ماجستير بجامعة طنطا

جانب من مناقشة رسالة
جانب من مناقشة رسالة الماجستير، فيتو

ناقش قسم الإعلام التربوي بكلية التربية النوعية جامعة طنطا، رسالة الماجستير المقدمة من الباحثة غدير رمضان عبدالعاطي ساس، بعنوان: "دور وسائل الإعلام الجديدة في توعية المرأة المصرية بالمبادرات الرئاسية الصحية واتجاهاتها نحوها "دراسة ميدانية".

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تكونت لجنة الإشراف من الدكتور وليد العشري، أستاذ الصحافة المساعد بكلية التربية النوعية جامعة طنطا، والدكتورة وفاء خضر،أستاذ الصحافة المساعد بكلية التربية النوعية جامعة طنطا، والدكتورة علا عبدالجواد، مدرس الصحافة بكلية التربية النوعية جامعة طنطا.

 

هدفت الدراسة إلي التعرف علي مدي اعتماد المرأة المصرية علي وسائل الإعلام الجديدة في نشر الوعي بالمبادرات الرئاسية الصحية ورصد التأثيرات المختلفة المترتبة عن هذا الاعتماد. واعتمدت الباحثة في دراستها علي منهج المسح الإعلامي، واستخدمت أداة الاستبيان على عينة عمدية مكونة من 400 مفردة من النساء المستفيدات من المبادرات الرئاسية.

توصلت نتائج الدراسة إلى أن أهم المبادرات الرئاسية التي يتم متابعتها من جانب المرأة المصرية هي مبادرة 100 مليون صحة ومبادرة صحة الأم والجنين. 

 

وأكدت النتائج أيضا دور منصات الفيس بوك واليوتيوب في تقديم كافة المعلومات عن المبادرات الرئاسية ومساعدة المرأة المصرية في التعرف على كافة المشاكل الصحية التي تواجهها، وكذلك تبادل الآراء حول مختلف القضايا المتعلقة بالمبادرات.

ومنحت لجنة الحكم والمناقشة المكونة من  الدكتور محمود منصور هيبة، أستاذ الصحافة ورئيس قسم الإعلام التربوي بكلية التربية النوعية جامعة بنها، والدكتورة علياء رمضان، أستاذ الصحافة ورئيس قسم الإعلام التربوي سابقا كلية التربية النوعية جامعة طنطا، والدكتور وليد العشري، أستاذ الصحافة المساعد بكلية التربية النوعية جامعة طنطا، والدكتورة وفاء خضر،أستاذ الصحافة المساعد بكلية التربية النوعية جامعة طنطا، درجة الماجستير في الإعلام التربوي تخصص "صحافة" بتقدير ممتاز.

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