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رياضة

الترجي يحصد لقب كأس السوبر بالفوز على الملعب التونسي 0/1

الترجي، فيتو
الترجي، فيتو

توج نادي الترجي الرياضي التونسي، مساء اليوم الأحد، بلقب كأس السوبر التونسي للموسم 2024-2025، بعد الفوز على فريق الملعب التونسي بهدف دون مقابل.

هدف الترجي في مرمى الملعب التونسي 

وجاء هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 39 من الشوط الأول من ضربة جزاء سجلها اللاعب يوسف بلايلي.

يشار إلى أن هذا اللقب هو الرابع لفريق الترجي في سنة 2025، والثالث للفريق في الموسم بعد لقبي الدوري والكأس.

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