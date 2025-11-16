الأحد 16 نوفمبر 2025
حوادث

تجديد حبس تشكيل عصابي بتهمة سرقة السيارات وتزوير أوراق ملكيتها

 جدد قاضي المعارضات بالقاهرة، حبس تشكيل عصابى لسرقة السيارات وتزوير أوراق ملكيتها وإعادة بيعها بالقاهرة، وذلك ١٥ يوما على ذمة استكمال التحقيقات.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تردد (شخصين) على أحد معارض السيارات لبيع سيارة بموجب مستندات مزورة.


وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال الشرطة من ضبط عاطلين – مُقيمان بنطاق محافظتى "المنوفية والقاهرة" – لأحدهما معلومات جنائية، وبحوزة توكيل "مزور" - سيارة.

 

وبمواجهتهما أقرا بقيامهما باستئجار السيارة والاتفاق مع 3 عاطلين – مقيمين بمحافظة القاهرة لاصطناع توكيل مزور حتى يتمكنا من بيع السيارة.

وتمكن رجال الشرطة من ضبطهم وبحوزتهم (الأدوات المستخدمة في التزوير)، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

