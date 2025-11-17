أخبار الاقتصاد اليوم: تراجع سعر الذهب.. ارتفاع أسعار الدولار أمام العملات.. زيادة تحويلات المصريين بالخارج إلى 30.2 مليار دولار.. إطلاق أول منصة دفع إلكتروني للمؤسسات المالية غير المصرفية

18 حجم الخط

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد، والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.



ارتفاع الدولار أمام العملات وسط ترقب المستثمرين عودة صدور البيانات الاقتصادية الأمريكية

ارتفع الدولار أمام اليورو والين، اليوم الإثنين، وسط توخي المستثمرين الحذر قبل صدور عدد من البيانات الاقتصادية الأمريكية التي طال انتظارها خلال فترة الإغلاق الحكومي.

وكان رد فعل السوق على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالعدول عن فرض رسوم جمركية على أكثر من 200 منتج غذائي خافتا، إذ قال بعض المحللين إن الخطوة لم تكن مفاجأة بسبب مشكلات تكلفة المعيشة التي تسببت فيها تلك الرسوم، بحسب شبكة CNBC عربية.

البيانات الاقتصادية الأمريكية

وسينصب التركيز على بيانات أمريكية مختلفة ستصدر هذا الأسبوع للحصول على دلالات بشأن حالة أكبر اقتصاد في العالم، مع صدور تقرير الوظائف غير الزراعية لشهر سبتمبر والذي يحظى بمتابعة وثيقة يوم الخميس.

في هذا الإطار، قال مارك تشاندلر كبير محللي السوق لدى بانوكبيرن جلوبال فوركس، إنهم ينتظرون فقط التقلبات التالية، العامل الأهم هو الدولار وأسعار الفائدة الأمريكية، ويترقب الناس بيانات الوظائف لشهر سبتمبر في وقت لاحق من هذا الأسبوع، حيث تشهد الأسواق استقرارا بوجه عام.

ورغم الدلالات التي تشير إلى مزيد من الضعف في الاقتصاد الأمريكي في أحدث بيانات القطاع الخاص، قلص المستثمرون توقعات خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة الشهر المقبل، قائلين إن عدم صدور البيانات الاقتصادية لفترة سيؤخر أو حتى يعرقل المزيد من التيسير النقدي.

وتتوقع الأسواق الآن بنسبة 42% خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في الشهر المقبل، بانخفاض عن أكثر من 60% في وقت سابق من هذا الشهر.

608 ملايين دولار صادرات الفراولة المجمدة خلال أول 9 أشهر فقط من العام الجاري



أكدت أحدث الإحصائيات الصادرة عن المجلس التصديري للصناعات الغذائية أن صادرات الفراولة المجمدة المصرية حققت قفزة قياسية، حيث سجلت 608 ملايين دولار خلال أول 9 أشهر من العام الجاري، مقابل 381 مليون دولار خلال العام الماضي كاملًا، ما يعكس قوة الطلب العالمي على المنتج المصري وقدرته العالية على المنافسة بجودته وسعره.

وواصلت مصر تعزيز مكانتها في الأسواق الدولية، إذ رسخت الفراولة المجمدة حضورها كإحدى أبرز الصادرات الزراعية المصرية الأكثر طلبًا عالميًا.

وكشفت المؤشرات الحديثة عن إنجاز غير مسبوق في قيمة الصادرات خلال العام الحالي، ليؤكد نجاح المنتج المصري في تثبيت موقعه بين كبار الموردين عالميًا.

وحتى عام 2007، لم تكن مصر ضمن قائمة أكبر 10 دول مصدّرة للفراولة المجمدة.

لكن مع بداية 2010 بدأت مصر في الظهور بقوة، وفي عام 2020 حققت إنجازًا استثنائيًا بحصولها على المركز الأول عالميًا في تصدير الفراولة المجمدة، وهو المركز الذي حافظت عليه بفضل تطوير منظومة الإنتاج والتصنيع.

ولقد ساهم إدخال أصناف زراعية جديدة وعالية الجودة في رفع إنتاجية الفراولة من 5 أطنان للفدان إلى أكثر من 30 طنًا، وهو ما عزز قدرة مصر على تلبية الطلب المتزايد من الأسواق العالمية.

ويعتمد القطاع على توجيه نحو 80% من الإنتاج إلى مصانع التجميد بدل بيعها طازجة، مما يضمن تحقيق قيمة مضافة أعلى، وفتح أسواق جديدة بمنتج ثابت الجودة يمكن تداوله طوال العام.

اعتمدت مصر على تكنولوجيا التجميد السريع IQF، التي تحافظ على الشكل والطعم والقيمة الغذائية، بالإضافة إلى الاستثمار في مصانع حديثة وسلاسل تبريد قوية ساعدت في وصول المنتج إلى الأسواق العالمية بأعلى معايير الجودة.

يؤكد هذا الإنجاز قدرة القطاع الزراعي المصري على تحقيق طفرات ملموسة في الصادرات، ويعكس نجاح الدولة والمستثمرين في تطوير منظومة الإنتاج والتصنيع الزراعي، وتعزيز مكانة مصر عالميًا في سوق الفراولة المجمدة.



تراجع سعر جرام الذهب في ختام تعاملات اليوم بالصاغة



سعر جرام الذهب، شهدت أسعار الذهب تراجعا بنحو 5 جنيهات خلال ختام حركة تعاملات اليوم الإثنين 17 نوفمبر 2025، وذلك وفقا لآخر تحديث للأسعار في الأسواق.

وترصد “فيتو” آخر تطورات أسعار الذهب فى الصاغة أولا بأول، وفق آخر التحديثات بالسوق المحلية.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 6205 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 5430 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 4645 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب حوالى 43440 جنيها بالصاغة.

يعتبر الذهب من أهم الأصول الاستثمارية ووسائل الادخار في مصر، حيث يقبل عليه الأفراد كمصدر للأمان المالي في ظل التقلبات الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم، وتتنوع أشكال الذهب المتداولة في السوق المصرية بين المشغولات الذهبية والسبائك والجنيهات.

ويؤثر في سعره المحلي عوامل عدة، أبرزها السعر العالمي للأوقية، وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه، بالإضافة إلى العرض والطلب داخل السوق المحلية.

ويعتبر الذهب من السلع ذات القيمة العالية في السوق المصرية، ويشغل مكانة خاصة لدى الأفراد كمصدر للزينة، ووسيلة للادخار، وأداة استثمار آمنة في ظل تقلبات السوق، ومع تزايد التحديات الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم، اتجه الكثير من المصريين إلى شراء الذهب كملاذ لحفظ القيمة وضمان الاستقرار المالي.



البورصة تخسر 15 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم



تباينت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات الإثنين، وخسر رأس المال السوقي 15 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.910 تريليون جنيه.

وهبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 41065 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 50888 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 18554 نقطة.

وارتفع مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 4503 نقطة.

فيما صعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 12236 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 16305 نقطة، وارتفع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 4333 نقطة.





تراجع جديد بأسعار الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الإثنين



سعر الدولار أمام الجنيه، شهد سعر صرف الدولار تراجعا جديدا بنحو 5 قروش بالبنك المركزى، خلال منتصف حركة تعاملات اليوم الإثنين 17 نوفمبر 2025، وفقا لآخر تحديث للأسعار في البنك المركزي والبنوك المصرية.

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري

- 46.99 جنيه للشراء.

- 47.12 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

- 47.15 جنيه للشراء.

-47.25 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك كريدي أجريكول

- 47.03 جنيه للشراء.

-47.13 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم البنك الأهلي المصري

- 47.03 جنيه للشراء.

-47.13 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك قطر

- 47.03 جنيه للشراء.

-47.13 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي

- 47.03 جنيه للشراء.

-47.13 جنيه للبيع.



إطلاق أول منصة دفع إلكتروني للمؤسسات المالية غير المصرفية



رسم الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ملامح عهد جديد للقطاع المالي غير المصرفي في مصر، قوامه الرقمنة الإلزامية والبيانات الذكية.

وكشف فريد، أثناء المقابلة التي أدارها إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية، خلال فعاليات معرض Cairo ICT 2025 عن خارطة طريق رقمية طموحة تتجاوز مجرد أتمتة الإجراءات، لتصل إلى تدشين تحالفات استراتيجية كبرى مع إي فاينانس وإي تاكس؛ بهدف إطلاق منصات مدفوعات موحدة، وأنظمة لكشف الاحتيال، وترسيخ بنية تحتية تكنولوجية تحول البيانات الصماء إلى قيمة اقتصادية ملموسة، مؤكدًا أن التكنولوجيا لم تعد خيارًا للرفاهية، بل هي طوق النجاة وعنصر الحسم في استقرار ونمو الأسواق.

ولم يقتصر الحوار على الجانب التقني فحسب، بل تطرق إلى "ثورة المفاهيم" داخل أروقة الرقابة، حيث أكد فريد أن الهيئة غادرت مربع الرقيب التقليدي الذي يميل للمنع حفاظًا على الاستقرار، إلى آفاق الرقيب المُمكّن الذي يطوع التشريعات -مثل العقد الإلكتروني و(e-KYC) لخلق سوق مرن، ليفتح الباب لمنتجات مبتكرة كـ "الملكية التشاركية" وصناديق الذهب، لتصبح التكنولوجيا بذلك هي الضامن الوحيد للمعادلة الصعبة: سرعة في الخدمة، مع أقصى درجات الحماية للمتعاملين.

وعلى هامش فعاليات المعرض، تفقد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، جناح شركة "إي فاينانس" للاستثمارات المالية والرقمية بمعرض Cairo ICT 2025 حيث أجرى جولة تفقدية للاطلاع على أحدث الحلول التقنية التي تقدمها المجموعة.



وأضاف في المقابلة أن كل شركة تتعامل مع الهيئة سيكون لها ملف إلكتروني (Profile) على المنصة الجديدة ستستطيع من خلاله سداد كافة رسوم الخدمات التي تتحصل عليها من الهيئة بشكل إلكتروني.

وأفصح رئيس الهيئة، عن تعاون آخر مرتقب مع شركة إي تاكس التابعة لشركة إي فاينانس، بشأن تمكين شركات التخصيم من الاستعلام الفوري عن الفواتير والتحقق منها، وهو ما ينظم السوق ويمنع الاحتيال.



وأكد أن الهيئة تعمل بجد على تنظيم ومكافحة الاحتيال، خاصة في القطاع الصحي وقطاع التأمين، لأن تباطؤ الخدمة بسبب هذه الممارسات يضر بالمواطن مباشرة.

وعلى صعيد التطور السريع للتكنولوجيا، شدد فريد، على أن معدل التطور التكنولوجي بات سريعًا للغاية، كما أن تكنولوجيا الأمس أصبحت متقادمة اليوم، قائلًا: "إن من يظن أنه امتلك التكنولوجيا فهو واهم".

وقال رئيس الهيئة: إن البيانات في حد ذاتها بلا قيمة، لكن مع التكنولوجيا والتحليل، تتحول إلى معرفة وقيمة تتيح لك التدخل السليم.

وسرد فريد، رحلة التحول الرقمي في الهيئة منذ توليه زمام الأمور، إذ كان هناك تحد كبير عند وضع استراتيجية الهيئة، يكمن في تعاظم الهيئة وإشرافها على 14 نشاطًا نوعيًا مختلفًا يطبق نحو 14 قانونًا، موضحًا أنه كان لا بد من إيجاد عنصر مشترك وفاعل (Cross-Cutting Factor) يمر عبر جميع هذه القطاعات ويضمن تطويرها.





ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج إلى 30.2 مليار دولار خلال 9 شهور

قال البنك المركزي المصري: إن تحويلات المصريين العاملين بالخارج، تصاعدت خلال الشهور التسعة الأولى من العام الميلادي الحالي (الفترة يناير/سبتمبر 2025) بمعدل 45.1% لتسجل تدفقات قياسية بلغت نحو 30.2 مليار دولار (مقابل نحو 20.8 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام السابق).

وأضاف البنك المركزي، أنه وعلى المستوى الشهري، ارتفعت التحويلات خلال شهر سبتمبر 2025 بمعدل 30.9% لتسجل نحو 3.6 مليار دولار (مقابل نحو 2.7 مليار دولار خلال شهر سبتمبر 2024).



الاتصالات تعلن إطلاق خدمة الاستعلام الائتمانى للأفراد عبر منصة مصر الرقمية





على هامش فعاليات النسخة التاسعة والعشرين لمعرض ومؤتمر القاهرة الدولى للتكنولوجيا بالشرق الأوسط وأفريقيا Cairo ICT، الذى افتتحه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بحضور الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن إطلاق خدمة الاستعلام عن التقرير الائتمانى والجدارة الائتمانية للأفراد عبر منصة مصر الرقمية، وذلك بالتعاون مع الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى iscore، فى إطار جهود الدولة للتوسع فى الخدمات الرقمية وتعزيز الشمول المالى.

وتسهم هذه الخدمة فى تمكين المواطنين من الوصول الفورى والآمن إلى بياناتهم الائتمانية من خلال منصة رقمية موثوقة، بما يدعم الوعى المالى ويسهم فى تحسين إدارة الالتزامات بصورة أفضل.

وتتيح الخدمة الجديدة للمستخدمين الحصول على تقرير ائتمانى رقمى يشمل تفاصيل التسهيلات الائتمانية والدرجة الائتمانية ومستوى الجدارة الائتمانية، مع إمكانية متابعة الأداء الائتمانى ومراجعة البيانات بدقة عبر المنصة.

ويمكن للمواطنين الدخول إلى منصة مصر الرقمية واختيار خدمة الاستعلام عن التقرير الائتمانى ضمن خدمات التمويل والائتمان، ثم استيفاء خطوات التحقق للحصول على التقرير بشكل فورى، دون الحاجة للتوجه إلى البنوك أو الشركات، بما يدعم تحسين الوصول للخدمات المالية.

وتأتى هذه الخدمة ضمن خطة الحكومة لدمج الخدمات المالية داخل المنظومة الرقمية الوطنية، وبما يتماشى مع استراتيجية مصر الرقمية لتحقيق التحول إلى مجتمع رقمى متكامل.

