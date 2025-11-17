ارتفاع الدولار أمام العملات وسط ترقب المستثمرين عودة صدور البيانات الاقتصادية الأمريكية

18 حجم الخط

ارتفع الدولار أمام اليورو والين، اليوم الإثنين، وسط توخي المستثمرين الحذر قبل صدور عدد من البيانات الاقتصادية الأمريكية التي طال انتظارها خلال فترة الإغلاق الحكومي.

ارتفاع الدولار أمام العملات

وكان رد فعل السوق على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالعدول عن فرض رسوم جمركية على أكثر من 200 منتج غذائي خافتا، إذ قال بعض المحللين إن الخطوة لم تكن مفاجأة بسبب مشكلات تكلفة المعيشة التي تسببت فيها تلك الرسوم، بحسب شبكة CNBC عربية.

البيانات الاقتصادية الأمريكية

وسينصب التركيز على بيانات أمريكية مختلفة ستصدر هذا الأسبوع للحصول على دلالات بشأن حالة أكبر اقتصاد في العالم، مع صدور تقرير الوظائف غير الزراعية لشهر سبتمبر والذي يحظى بمتابعة وثيقة يوم الخميس.

في هذا الإطار، قال مارك تشاندلر كبير محللي السوق لدى بانوكبيرن جلوبال فوركس، إنهم ينتظرون فقط التقلبات التالية، العامل الأهم هو الدولار وأسعار الفائدة الأمريكية، ويترقب الناس بيانات الوظائف لشهر سبتمبر في وقت لاحق من هذا الأسبوع، حيث تشهد الأسواق استقرارا بوجه عام.

ورغم الدلالات التي تشير إلى مزيد من الضعف في الاقتصاد الأمريكي في أحدث بيانات القطاع الخاص، قلص المستثمرون توقعات خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة الشهر المقبل، قائلين إن عدم صدور البيانات الاقتصادية لفترة سيؤخر أو حتى يعرقل المزيد من التيسير النقدي.

وتتوقع الأسواق الآن بنسبة 42% خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في الشهر المقبل، بانخفاض عن أكثر من 60% في وقت سابق من هذا الشهر.

وهبط اليورو 0.32% أمام الدولار إلى 1.1582 دولار بينما انخفض الين 0.47% إلى 155.255 ين للدولار، ونزل الجنيه الإسترليني أيضًا 0.1% إلى 1.3161 دولار. وتراجع الفرنك السويسري الذي يعتبر ملاذًا آمنًا من أعلى مستوى له في شهر واحد واستقر في أحدث التعاملات عند 0.7957 للدولار، بعد أن وجد دعما الأسبوع الماضي من التوتر السائد بسبب عمليات البيع في أسواق الأسهم العالمية.

