مبادرات تنموية تمكن المرأة، تدريب مهني يفتح أبواب الفرص الاقتصادية

شهدت مصر توسعًا ملحوظًا في المبادرات والبرامج التي تستهدف تمكين المرأة اقتصاديًا ودعمها في إقامة مشروعاتها الخاصة والدخول إلى عالم ريادة الأعمال والعمل الحر.

وتأتي هذه الجهود في إطار رؤية الدولة لتعزيز دور المرأة كعنصر رئيسي في التنمية، من خلال توفير التدريب، والتمويل، والتوجيه، وفرص الوصول إلى الأسواق.

وأسهمت هذه المبادرات في خلق بيئة داعمة تساعد آلاف السيدات على اكتساب مهارات جديدة، وتحويل أفكارهن إلى مشروعات ناجحة، وبناء قدراتهن على إدارة الأعمال في مختلف القطاعات، بما يعزز مشاركتهن الاقتصادية.

وفى سياق اخر كشفت احدث الاحصائيات الصادرة عن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة،أن الجهاز نجح على مدار 11 عاما في ضخ 18 مليار جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التي تقودها المرأة بجميع المحافظات، ساهمت تلك التمويلات في إتاحة 1.2 مليون فرصة عمل على الأقل

"تمكين المرأة اقتصاديًا.. كيف تصنع المبادرات التنموية مستقبلًا جديدًا؟

ومن جانبه أكد محمد العربى عضو شعبة مستحضرات التجميل باتحاد الصناعات، أهمية المبادرات التنموية التي تهدف إلى تمكين المرأة ودعمها اجتماعيًا واقتصاديًا من خلال توفير التدريب المهني وفرص العمل داخل قطاع العناية الشخصية والجمال.

وأشار إلى أهمية تبادل الخبرات مع الشركاء للوصول إلى أفضل البرامج التنموية والمبادرات التي تضع المرأة على رأس أولوياتها وتسعى لتوفير بيئة عمل ملائمة ومشجعة تساعدها على بدء مشروعاتها الجديدة.

وقال إن هذا الأمر ينعكس في دخول شريحة من السيدات الى سوق العمل وإقامة مشروع متوسط أو صغير أو متناهي الصغر يحقق مردودا اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا مناسبا.

واشار الى ان هناك احد المبادرات التنموية التى تم اطلاقها فى مصر تحت مسمى برنامج "الجمال من أجل حياة أفضل" والذي يهدف الى دعم التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال التدريب المهني في مجالات قطاع التجميل. لافتا الى انه يقوم على فكرة أن الجمال ليس مجرد مظهر خارجي، بل وسيلة لتعزيز الثقة بالنفس وتحسين جودة الحياة، وفتح آفاق جديدة أمام النساء لاكتساب مهارات عملية يمكن تحويلها إلى مصدر دخل مستدام.

ويعمل البرنامج على تقديم تدريبات مجانية أو مدعّمة في مجالات مثل العناية بالبشرة والشعر، فنون المكياج، إدارة صالونات التجميل، وخدمة العملاء، إلى جانب دعم الخريجات في بدء مشروعاتهن الصغيرة أو الالتحاق بسوق العمل. كما يشجع على ريادة الأعمال النسائية، ويساهم في دمج المزيد من السيدات داخل المنظومة الاقتصادية الرسمية.

و يهدف البرنامج إلى تمكين المرأة، وتحسين مستوى المعيشة، وبناء مجتمع أكثر قدرة على النمو من خلال الاستثمار في المهارات والتدريب المهني. لافتا الى ان البرنامج يدعم النساء بشكل مباشر بما في ذلك أولئك اللاتي يتغلبن بشجاعة على العنف الأسري – مما يمكنهن من بناء مستقبل جديد وتقديم مساهمات اقتصادية ملموسة تتماشى تمامًا مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة وخلق فرص العمل.





وقال انه تم إطلاق البرنامج في مصر عام 2022، بهدف تمكين السيدات المعرضات للعنف الأسري ودعمهن اجتماعيًا واقتصاديًا لبناء مستقبل جديد وأكثر إشراقًا. لافتا الى انه منذ إطلاقه، قام البرنامج في مصر بتدريب وتمكين 721 سيدة، في عام 2023



ويستهدف البرنامج الوصول إلى ما يقرب من 1000 امرأة بحلول نهاية عام 2025.



وقال ان هذا يتم من خلال مركزين تدريب مخصصين، أحدهما في 6 أكتوبر (الجيزة) والآخر في بنها (دلتا) لافتا الى تم تخصيص إجمالي 200,000 يورو للبرنامج منذ إطلاقه، أي ما يعادل 10 ملايين جنيه مصري.



وطبقا لتصريحات باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر اكد اهتمام جهاز تنمية المشروعات بالتوسع في تقديم خدماته للمرأة ودعمها لاقامة مشروعات متوسطة وصغيرة ورفع مساهمتها الاقتصادية في مختلف المجالات الانتاجية والتجارية والخدمية وزيادة نسبة مشاركتها في سوق العمل وتعزيز دورها القيادي والمهني.

و اشار الي ان الجهاز يعمل وفق استراتيجية فعالة تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ورئيس مجلس ادارة جهاز تنمية المشروعات بهدف تمكين المرأة من الاستفادة من جميع الخدمات والمنتجات التمويلية وغير التمويلية التي يقدمها الجهاز، مؤكدا على حرص الجهاز أيضا على التنسيق مع جميع المبادرات العاملة في مصر التي تساند المرأة وتساعدها على إقامة الأعمال الخاصة في مختلف المجالات وتشجعها في مجالات العمل الحر وريادة الأعمال.

