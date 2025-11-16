تعرف على سعر الألومنيوم في البورصات العالمية اليوم الأحد

18 حجم الخط

تُعد بورصة لندن للمعادن (LME) المرجع الرئيسي لتحديد أسعار المعادن الصناعية حول العالم، وتختلف أسعار الألومنيوم بشكل كبير حسب نوع السبائك.

سعر الالومنيوم اليوم

بلغ سعر طن الألومنيوم في بورصة لندن للمعادن، اليوم الأحد، حوالي 2,872 دولارا، مع تغيرات يومية تتأثر بعوامل العرض والطلب، وقد يختلف السعر الفعلي بحسب نقاء السبيكة ومكان الشراء وظروف السوق

وتؤثر أيضا أي تغييرات في الإنتاج أو تعطّل المصاهر بالدول الرئيسية على الأسعار، بما في ذلك توقف الإنتاج أو تأخير الشحنات، وفيما يتعلق بسعر صرف الدولار الأمريكي فيتأثر سعر المعدن تقلبات القوة الشرائية للدولار في الأسواق العالمية

4.7 مليار دولار حصيلة الصادرات الهندسية المصرية بزيادة 11.5% في 9 أشهر

أعلن المجلس التصديري للصناعات الهندسية عن تحقيق زيادة جديدة في الصادرات الهندسية المصرية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 بنسبة 11.5% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، حيث سجلت 4.733 مليار دولار مقابل 4.244 مليار دولار العام الماضي.

كما سجلت صادرات القطاع في سبتمبر 2025 ارتفاعًا بنسبة 7% لتبلغ 533 مليون دولار مقارنة بـ 498.5 مليون دولار في سبتمبر 2024، وهو ما يعكس استمرار الأداء الإيجابي للقطاع بدعم من تنوع الأسواق المستقبِلة للمنتج الهندسي المصري.

وقال المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن الزيادة المتواصلة في الصادرات للشهر التاسع على التوالي ترجع إلى تحسن جودة المنتج المصري وارتفاع تنافسيته في الأسواق الخارجية، خاصة في ظل التطوير الكبير الذي شهده قطاع الصناعات الهندسية خلال السنوات الأخيرة.

وأشار الصياد إلى أن القطاعات التي قادت النمو تشمل:

الصناعات الكهربائية والإلكترونية بنسبة 38%.

الآلات والمعدات بنسبة 18.4%.

وسائل النقل بنسبة 14.4%.

الأجهزة المنزلية بنسبة 9.1%.

مكونات السيارات بنسبة 7.5%.

والكابلات بنسبة 4.8%.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.