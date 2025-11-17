الإثنين 17 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

تبدأ من 35 ألف جنيه، أسعار برامج عمرة شهر رجب 1447

مناسك العمرة
مناسك العمرة
18 حجم الخط
ads

بدأت شركات السياحة العاملة بموسم العمرة التسويق لبرامجها لعمرة شهر رجب، حيث تنطلق تلك الرحلات خلال العشر أيام الأخيرة من شهر ديسمبر المقبل.

أسعار برامج عمرة شهر رجب 


وتبدأ أسعار برامج العمرة لعمرة شهر رجب تبدأ من 35 ألف جنيها لبرامج العمرة التي سيكون فيها التسكين رباعيا بكل من مكة المكرمة والمدينة المنورة، فيما تصل أسعار البرامج إلي 39 الف جنيها للبرامج التي سيكون فيها التسكين ثلاثيا، وتصل إلي 41 ألف جنيها للبرامج التي سيكون فيها التسكين بكل من مكة المكرمة والمدينة المنورة ثنائيا.
 

وتشهد شركات السياحة رواج كبير من جانب المواطنين الراغبين في عمل مناسك العمرة لشهر رجب، حيث تتزامن برامج العمرة لشهر رجب مع انتهاء الفصل الدراسي الاول، حيث ترغب عدد من الأسر المصرية في عمل مناسك العمرة مع أبناءهم.

ضوابط موسم العمرة 

يذكر أن ضوابط العمرة للموسم الجاري تضمنت العديد من البنود أبرزها إلزام كل شركة سياحة راغبة في تنفيذ برامج العمرة بتسجيل خمسة مشرفين سياحة دينية كحد أدنى على أن يكون من بينهم ممثل قانوني واحد بدلًا من مشرفين اثنين فقط كما كان معمولًا به في الموسم الماضي، وذلك بهدف تعزيز جودة الإشراف على البرامج وتقديم أفضل الخدمات للمعتمرين.


كما تضمنت الضوابط التأكيد على وجود مشرف أساسي لكل 50 معتمرًا وعلى أن يكون معتمدًا ومسجلًا لدى الوزارة وهو ما يساهم في تحسين الخدمة المقدمة من المشرف للمعتمرين، ومع الالتزام بتقديم تقارير العودة خلال 72 ساعة من انتهاء الرحلة بهدف التأكد من مرافقة مشرفي الشركة مع المجموعة في الذهاب والعودة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

شركات السياحة موسم العمرة العمرة عمرة شهر رجب برامج العمرة

مواد متعلقة

هل العمرة بالتقسيط جائزة؟.. أمين الفتوى يجيب (فيديو)

أيهما افضل زواج الابن أم أداء العمرة؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

الأكثر قراءة

كأس العين الدولية، مصر وكاب فيردي يتعادلان 1-1 ويتجهان لركلات الجزاء

مواصفات MG G50 Plus الجديدة في السوق المصري

5 مشاهد السبب، لماذا تدخل الرئيس لضمان نزاهة الانتخابات البرلمانية 2025

محكمة إماراتية تدير ودية منتخب مصر وكاب فيردي

مصرع شخصين بحادث تصادم بمنطقة القبارى فى الاسكندرية

وزير العدل يستقبل نظيره السوداني لبحث سبل التعاون القضائي المشترك

منتخب مصر يتخطى كاب فيردي بركلات الترجيح 2-0 ويحصد برونزية كأس العين (صور)

موعد مباراة البرازيل ضد تونس الودية والقنوات الناقلة

خدمات

المزيد

سعر الفراخ اليوم الإثنين في الأسواق 17 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

انخفاض الروص والكب، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

أسعار البيض اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

تراجع جديد بأسعار الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

تفاصيل المشروع الأمريكي حول غزة في مجلس الأمن (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من السنة النبوية، أذكار وأدعية يقولها المسلم عند الشعور بالأرق

ما المقصود بـ ربا النسيئة؟ أمين الفتوى يوضح الحكم الشرعي (فيديو)

جامع التوبة بدمشق وأسماؤه وقصة بنائه

المزيد
الجريدة الرسمية