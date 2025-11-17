تبدأ من 35 ألف جنيه، أسعار برامج عمرة شهر رجب 1447

18 حجم الخط

بدأت شركات السياحة العاملة بموسم العمرة التسويق لبرامجها لعمرة شهر رجب، حيث تنطلق تلك الرحلات خلال العشر أيام الأخيرة من شهر ديسمبر المقبل.

أسعار برامج عمرة شهر رجب



وتبدأ أسعار برامج العمرة لعمرة شهر رجب تبدأ من 35 ألف جنيها لبرامج العمرة التي سيكون فيها التسكين رباعيا بكل من مكة المكرمة والمدينة المنورة، فيما تصل أسعار البرامج إلي 39 الف جنيها للبرامج التي سيكون فيها التسكين ثلاثيا، وتصل إلي 41 ألف جنيها للبرامج التي سيكون فيها التسكين بكل من مكة المكرمة والمدينة المنورة ثنائيا.



وتشهد شركات السياحة رواج كبير من جانب المواطنين الراغبين في عمل مناسك العمرة لشهر رجب، حيث تتزامن برامج العمرة لشهر رجب مع انتهاء الفصل الدراسي الاول، حيث ترغب عدد من الأسر المصرية في عمل مناسك العمرة مع أبناءهم.

ضوابط موسم العمرة

يذكر أن ضوابط العمرة للموسم الجاري تضمنت العديد من البنود أبرزها إلزام كل شركة سياحة راغبة في تنفيذ برامج العمرة بتسجيل خمسة مشرفين سياحة دينية كحد أدنى على أن يكون من بينهم ممثل قانوني واحد بدلًا من مشرفين اثنين فقط كما كان معمولًا به في الموسم الماضي، وذلك بهدف تعزيز جودة الإشراف على البرامج وتقديم أفضل الخدمات للمعتمرين.



كما تضمنت الضوابط التأكيد على وجود مشرف أساسي لكل 50 معتمرًا وعلى أن يكون معتمدًا ومسجلًا لدى الوزارة وهو ما يساهم في تحسين الخدمة المقدمة من المشرف للمعتمرين، ومع الالتزام بتقديم تقارير العودة خلال 72 ساعة من انتهاء الرحلة بهدف التأكد من مرافقة مشرفي الشركة مع المجموعة في الذهاب والعودة.





