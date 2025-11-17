الإثنين 17 نوفمبر 2025
خارج الحدود

القنصل العام الروسي في مرسيليا يتهم فرنسا بمحاولة طرد دبلوماسيين روس

القنصلية الروسية
القنصلية الروسية في مرسيليا
قال القنصل العام الروسي في مرسيليا، ستانيسلاف أورانسكي، في حديث لوكالة نوفوستي، إن السلطات الفرنسية تنتهج سياسة طرد الدبلوماسيين الروس من أراضيها.

القنصل العام الروسي في مرسيليا يتهم سلطات فرنسا بمحاولة طرد دبلوماسيين روس


وأضاف الدبلوماسي الروسي أن السلطات في فرنسا تماطل شهورا عديدة في منح الدبلوماسيين الروس تأشيرات دخول.


وتابع أورانسكي: "المشكلة الأكبر حاليا هي الحصول على تأشيرات وكذلك على وثائق الاعماد للموظفين الدبلوماسيين الجدد. يتجه الوضع الآن نحو مغادرة الموظفين إلى روسيا لسبب أو لآخر لأسباب عائلية، وعند عودتهم، لا يتمكن بدائلهم من دخول الأراضي الفرنسية لاستلام مهامهم الوظيفية".

تأخيرات في إصدار التأشيرات للدبلوماسيين الروس بفرنسا 

وقال أورانسكي إنه كان من المفترض أن ينهي مهمته في مرسيليا خلال الصيف الماضي، لكن القنصل الذي سيحل محله لا يزال ينتظر الحصول على التأشيرة منذ ثمانية أشهر.

ولتبرير التأخير المتعمد في إصدار التأشيرات للدبلوماسيين الروس، تزعم السلطات الفرنسية بأن الوثائق قيد المراجعة، ولا يُعرف أحد كم سيستغرق أمر تحضيرها.

