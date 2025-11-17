زيلينسكي: توقيع اتفاقية استراتيجية جديدة مع فرنسا لمدة 10 سنوات

18 حجم الخط

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الإثنين، عن توقيع اتفاقية استراتيجية شاملة بين أوكرانيا وفرنسا، مشيرًا إلى أن الاتفاق سيدخل حيّز التنفيذ ابتداءً من العام المقبل، ويستمر لمدة عشر سنوات كاملة.

تعزيز التعاون الأمني والدفاعي

وأوضح زيلينسكي أن الاتفاقية تركز بشكل أساسي على دعم القدرات الدفاعية لأوكرانيا، في ظل استمرار التوترات العسكرية في شرق البلاد. وتشمل الشراكة الجديدة بنودًا تتعلق بتطوير أنظمة الدفاع الجوي، وتوسيع التعاون في مجالات التدريب العسكري وتبادل الخبرات.

التزام فرنسي طويل الأمد

وأكد الرئيس الأوكراني أن فرنسا قدّمت، عبر هذه الاتفاقية، رسالة واضحة مفادها استمرار دعمها السياسي والعسكري لكييف على المدى الطويل. وأشار إلى أن هذا الالتزام يُعد من أقوى الاتفاقات الثنائية التي أبرمتها أوكرانيا منذ بداية الأزمة مع روسيا.

خطوة نحو تعزيز الاستقرار الأوروبي

واعتبر زيلينسكي أن توقيع الاتفاق يعكس رغبة مشتركة في تعزيز الأمن الأوروبي وتحصين المنطقة من المخاطر المتزايدة. كما أشاد بالعلاقات الثنائية بين كييف وباريس، التي شهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة.

توقعات بتوسيع التعاون الاقتصادي

وبحسب تصريحات الرئيس الأوكراني، فإن الاتفاقية لا تقتصر على الجوانب الدفاعية فحسب، بل تشمل أيضًا خططًا لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري، وفتح مسارات جديدة للشركات الفرنسية للعمل داخل أوكرانيا.



