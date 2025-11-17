بطلة "الجولة 13": الدور المركب هدية للممثل وهذه تفاصيل شخصيتي في الفيلم (فيديو)

18 حجم الخط

كشفت الفنانة التونسية عفاف بن محمود عن تفاصيل شخصيتها في الفيلم التونسي الجولة 13، المشارك ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 46.

وقالت عفاف خلال لقائها مع فيتو: إللي حمسني للفيلم أنه دور صعب وأنا بعتبر الدور المركب هدية للممثل، لأن الشخصيات الصعبة تحمل معني كلمات التمثيل الداخلي.

وتابعت ؛ وكل الفيلم ومشاهده كانت صعبة وأظهر بشخصية أم لديها ابن يعاني من مرض خبيث يجب أن ترعاه.

فيلم الجولة 13

"الجولة 13" فيلم روائي من إنتاج تونس، وناطق بالعربية، وتبلغ مدته 89 دقيقة.

ينسج الفيلم دراما إنسانية قوية تتبع قصة كامل، بطل الملاكمة السابق الذي تخلى عن مسيرته الاحترافية من أجل زوجته سامية، مستمدًا قوته وحياته من حبها ومن نظرة الإعجاب في عيني ابنه صبري. تتغير ملامح حياة العائلة حين يسقط صبري في ساحة المدرسة وتُكسر ذراعه، ليكشف الفحص الطبي عن خبرٍ مدمر: إصابته بورم خبيث.

ينقلب استقرار الأسرة رأسًا على عقب، ويجد كامل نفسه أمام صراع وجودي قاسٍ مع القدر، يجعل كل جولة في حياته اختبارًا جديدًا لقوته وصلابته الإنسانية

