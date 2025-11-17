الإثنين 17 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

مفتي الجمهورية: الشائعات تمثل حربا خفية ضد استقرار المجتمع

فضيلة المفتي بجامعة
فضيلة المفتي بجامعة 6 أكتوبر
18 حجم الخط

أكد مفتي الجمهورية الدكتور نظير محمد عياد، أن الشائعات تمثل حربًا خفية تستهدف وعي المجتمع واستقراره.

واشار خلال ندوة توعوية نظمتها جامعة 6 أكتوبر، إلى ضرورة تحري الدقة قبل تداول أي معلومة، والاعتماد على المصادر الرسمية باعتبارها الضامن الأساسي لحماية الأمن القومي، مؤكدا أهمية الوعي المجتمعي والتثبت من المعلومات في مواجهة هذه الظاهرة.

ونبه فضيلة المفتي إلى خطورة اتهام الدين بما ليس فيه والترويج لمفاهيم خاطئة تتعلق بالشأن الديني، موضحًا أن الشائعات تخلق الأزمات على المستويين المحلي والدولي.

وتفاعل الحضور مع فضيلة المفتي بطرح العديد من الأسئلة التي تناولت دور المؤسسات الدينية والإعلامية في مكافحة الشائعات.

وجاءت الندوة تحت رعاية وحضور الدكتور ممدوح مصطفى غراب رئيس الجامعة، والدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ونظمها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة.

وشهدت الندوة حضورًا مكثفًا من عمداء الكليات، والوكلاء، وأعضاء هيئة التدريس، والطلاب من مختلف التخصصات.

وأهدى الدكتور ممدوح مصطفى غراب رئيس الجامعة، والدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، درع الجامعة لفضيلة المفتي تقديرًا لدوره التنويري وجهوده في نشر الفكر الوسطي ومواجهة الفكر الهدّام.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مفتى الجمهورية الشائعات جامعة 6 أكتوبر المؤسسات الدينية مكافحة الشائعات

مواد متعلقة

جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تنظم ندوة "عودة الوعي الإسلامي الرشيد لشباب الجامعات" بحضور مفتي الجمهورية (صور)

ندوة تثقيفية بمجمع إعلام الغربية عن الشائعات وأثرها على الأمن القومي

الأكثر قراءة

“الوطنية للانتخابات” تعقد مؤتمرا صحفيا عصر اليوم بشأن توجيهات الرئيس السيسي

5 مشاهد السبب، لماذا تدخل الرئيس لضمان نزاهة الانتخابات البرلمانية 2025

سباق الساعات الأخيرة بين 125 مرشحًا في 6 دوائر قبل الصمت الانتخابى بالمنوفية

وزيرة التضامن تتفقد معرض "كنزي" للحرف اليدوية بديوان عام محافظة الفيوم

موعد مباراة البرازيل ضد تونس الودية والقنوات الناقلة

الأسوأ خلال عقود، أمطار غزيرة تتسبب في فيضانات آبدانان غرب إيران(فيديو)

الأمم المتحدة: نأسف لحكم الإعدام بحق رئيسة وزراء بنجلاديش السابقة الشيخة حسينة واجد

إبطال لجنة انتخابية بالإسكندرية لفرز الأصوات مبكراً.. والهيئة تعلن قرارات غداً

خدمات

المزيد

سعر الفراخ اليوم الإثنين في الأسواق 17 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

انخفاض الروص والكب، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

أسعار البيض اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

تراجع جديد بأسعار الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

تفاصيل المشروع الأمريكي حول غزة في مجلس الأمن (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

جامع التوبة بدمشق وأسماؤه وقصة بنائه

عالم آزهري: الطلاق ليس "أبغض الحلال" في كل الحالات

المفتي: الكلمة الخاطئة تؤدي إلى الهزيمة النفسية وتدمير الجانب المادي والمعنوي في المجتمعات

المزيد
الجريدة الرسمية