مفتي الجمهورية: الشائعات تمثل حربا خفية ضد استقرار المجتمع

أكد مفتي الجمهورية الدكتور نظير محمد عياد، أن الشائعات تمثل حربًا خفية تستهدف وعي المجتمع واستقراره.

واشار خلال ندوة توعوية نظمتها جامعة 6 أكتوبر، إلى ضرورة تحري الدقة قبل تداول أي معلومة، والاعتماد على المصادر الرسمية باعتبارها الضامن الأساسي لحماية الأمن القومي، مؤكدا أهمية الوعي المجتمعي والتثبت من المعلومات في مواجهة هذه الظاهرة.

ونبه فضيلة المفتي إلى خطورة اتهام الدين بما ليس فيه والترويج لمفاهيم خاطئة تتعلق بالشأن الديني، موضحًا أن الشائعات تخلق الأزمات على المستويين المحلي والدولي.

وتفاعل الحضور مع فضيلة المفتي بطرح العديد من الأسئلة التي تناولت دور المؤسسات الدينية والإعلامية في مكافحة الشائعات.

وجاءت الندوة تحت رعاية وحضور الدكتور ممدوح مصطفى غراب رئيس الجامعة، والدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ونظمها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة.

وشهدت الندوة حضورًا مكثفًا من عمداء الكليات، والوكلاء، وأعضاء هيئة التدريس، والطلاب من مختلف التخصصات.

وأهدى الدكتور ممدوح مصطفى غراب رئيس الجامعة، والدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، درع الجامعة لفضيلة المفتي تقديرًا لدوره التنويري وجهوده في نشر الفكر الوسطي ومواجهة الفكر الهدّام.

