خارج الحدود

سانا: قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في قرية أم عظام بريف القنيطرة

أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت عملية توغل داخل قرية أم عظام الواقعة في ريف القنيطرة الأوسط، في خطوة وصفتها بالاعتداء الجديد على الأراضي السورية.

مصادر: آليات عسكرية إسرائيلية داخل الحدود السورية

وبحسب الوكالة، فقد دخلت آليات عسكرية إسرائيلية مسافة محدودة داخل القرية، وسط تحليق لطائرات استطلاع في أجواء المنطقة، دون الإبلاغ عن وقوع اشتباكات مباشرة.

توتر على خط وقف إطلاق النار

يأتي هذا التحرك في منطقة قريبة من خط وقف إطلاق النار في الجولان، ما يثير مخاوف من تصعيد جديد في ظل تكرار الانتهاكات الإسرائيلية خلال الأشهر الماضية.

 

في وقت سابق، قال الرئيس السوري أحمد الشرع، إن سوريا منخرطة في مفاوضات مباشرة مع إسرائيل مؤكدًا أنها قطعت شوطًا كبيرًا نحو التوصل إلى اتفاق بين الجانبين.

وخلال مقابلة مع صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أعقبت زيارته التاريخية إلى البيت الأبيض، وردًّا على سؤال حول خطط القيادة السورية الجديدة لحماية سيادة سوريا ليس فقط من القوى الداخلية، بل أيضًا من التهديدات الخارجية، في ظلّ تعرّض سوريا لهجمات متكررة من قبل الجيش الإسرائيلي، وكون إسرائيل تحتل أراضٍ سورية وتبدو وكأنها تسعى إلى تأجيج النزاعات الطائفية ولا سيما داخل الطائفة الدرزية، قال الشرع: "لقد خاضت سوريا حربا مع إسرائيل قبل خمسين عامًا، ثم تمّ التوصل عام 1974 إلى اتفاق فصل القوات، وهذا الاتفاق صمد لمدة خمسين عامًا، لكن عندما سقط نظام الأسد، ألغت إسرائيل هذا الاتفاق. وتوسّعت في الأراضي السورية، وطردت بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام، واحتلت مناطق جديدة".

