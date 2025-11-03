توغل إسرائيلي في ريف القنيطرة جنوبي سوريا

أفادت وكالة الأنباء السورية (سانا) بأن قوات إسرائيلية توغلت، اليوم، في عدد من القرى بريف القنيطرة الجنوبي قرب خط فصل القوات في الجولان المحتل.

وأشارت المصادر إلى أن القوات الإسرائيلية استخدمت عربات مدرعة وجرافات عسكرية خلال التوغل، وسط تحليق مكثف للطائرات المسيّرة في أجواء المنطقة.



اشتباكات وتحركات على الأرض

وأكدت التقارير الميدانية أن القوات السورية رفعت درجة الجاهزية في المواقع القريبة من منطقة التوغل، بينما اندلعت اشتباكات محدودة بين وحدات من الجيش السوري والقوات المتقدمة.

وأضافت المصادر أن الوضع الميداني يشهد توترًا متصاعدًا، وسط أنباء عن سقوط جرحى من المدنيين نتيجة القصف المتبادل في محيط قرية الحميدية.

يأتي هذا التطور بعد أيام من غارات إسرائيلية استهدفت مواقع عسكرية في ريف دمشق والقنيطرة.

ويُعدّ هذا أول توغل بري معلن للقوات الإسرائيلية داخل الأراضي السورية منذ أشهر، ما يعكس تحولًا في قواعد الاشتباك على جبهة الجنوب السوري.

الموقف الرسمي

لم تصدر وزارة الدفاع السورية حتى الآن بيانًا رسميًا حول العملية، بينما رفض الجيش الإسرائيلي التعليق على التقارير، مكتفيًا بالقول إنّه "لا يعلّق على عمليات خارج الحدود".

وتشير التقديرات إلى أن التوتر بين الجانبين مرشح للتصاعد خلال الساعات المقبلة في ظل استمرار التحركات الميدانية على الأرض.

