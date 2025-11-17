الإثنين 17 نوفمبر 2025
زيلينسكي: شراء 100 طائرة رافال وأنظمة صاروخية ودفاعات جوية وقنابل موجهة من فرنسا

 قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الإثنين: اتفاقنا مع فرنسا يشمل شراء نحو 100 طائرة رافال وأنظمة صاروخية ودفاعات جوية وقنابل موجهة.

وأضاف الرئيس الأوكراني: الدعم الذي يقدمه حلفاؤنا الفرنسيون مهم جدا لنا.

 

تقديم الدعم المالي لأوكرانيا

بدوره، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الإثنين: إن روسيا تواصل سعيها للسيطرة على الأراضي الأوكرانية ولا تمتثل لتعهداتها.

وأضاف ماكرون: على الاتحاد الأوروبي أن يواصل تقديم الدعم المالي لأوكرانيا.

 

نوايا لشراء كييف ما يصل إلى مئة طائرة من طراز رافال

من جانبها، قالت الرئاسة الفرنسية (الإليزيه)، في وقت سابق من اليوم: إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلنسكي يوقعان رسالة نوايا لشراء كييف ما يصل إلى مئة طائرة من طراز رافال.

