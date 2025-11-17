الإثنين 17 نوفمبر 2025
بعد بيان الرئيس، حزب مصر أكتوبر يطالب بإعادة الانتخابات البرلمانية بالكامل

أكد حزب مصر أكتوبر برئاسة الدكتورة جيهان مديح، والمكتب السياسي والأمانات المركزية، احترامه وتقديره لتوجيهات رئيس الجمهورية بمراجعة ما جرى في الانتخابات، وحرصه الدائم على صون إرادة المصريين وترسيخ العدالة السياسية.

انتخابات مجلس النواب 

وأضاف الحزب، أن موقف الرئيس الذي وضع نزاهة العملية الانتخابية فوق أي اعتبار يعكس قيادة واعية تدرك حساسية المرحلة، وتتصدى بشجاعة لأي خلل يمس ثقة المواطن في مؤسسات دولته.

أولًا: ملاحظات الحزب على المشهد الانتخابي

وشهدت العملية الانتخابية في دورتها الأخيرة عددًا من الممارسات التي لا تليق بدولة بحجم مصر، من بينها:
• استبعاد أحزاب كاملة من القوائم دون معايير واضحة. 
• انتقال أعضاء من تلك الأحزاب إلى أحزاب داخل التحالف في صورة لا تليق بالحياة السياسية المصرية.
• إقصاء الكفاءات الوطنية مقابل الدفع بأسماء بلا خبرة سياسية.
• غياب مندوبي الأحزاب خارج التحالف داخل اللجان وغياب المتابعة الحقيقية للعملية.
• تحالفات مغلقة أخلّت بمبدأ تكافؤ الفرص وأثرت سلبًا على صورة مصر داخليًا وخارجيًا.

ثانيًا: قرارات حزب مصر أكتوبر

بناءً على ما سبق، يعلن حزب مصر أكتوبر:

1. رفضه الكامل لهذه الانتخابات وعدم الاعتراف بنتائجها.

2. المطالبة بإلغاء العملية الانتخابية بالكامل.

3. إعادة فتح باب الترشح وفق معايير شفافة ومعلنة تضمن دخول الكفاءات الوطنية الحقيقية.

4. مراجعة شاملة للتحالفات الانتخابية ومعايير الاختيار وملف استبعاد الأحزاب
ختامًا

وقال الحزب:"إن حزب مصر أكتوبر يؤكد أن ما يطرحه في هذا البيان ليس دفاعًا عن حزب أو أفراد، بل دفاعًا عن مصر وصورتها، وعن حقها في برلمان قوي يعبر عن إرادة شعبها… وهو ذات الهدف الذي يعمل من أجله رئيس الجمهورية بكل إخلاص ومسؤولية".

