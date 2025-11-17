الإثنين 17 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

ألمانيا تعلن استئناف بعض صادرات الأسلحة إلى إسرائيل

المانيا، فيتو
المانيا، فيتو
18 حجم الخط

 أفاد متحدث باسم الحكومة الألمانية اليوم الإثنين، بأن الحكومة ستلغي أمرًا يعلق بعض مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل اعتبارًا من الأسبوع المقبل، بعد اتفاق وقف إطلاق النار في غزة الذي تم التوصل إليه الشهر الماضي.

وأضاف المتحدث "ستعود الحكومة، كقاعدة عامة، إلى مراجعة كل حالة على حده في القرارات المتعلقة بصادرات الأسلحة والتعامل مع التطورات الأخرى".

 

ألمانيا ثاني أكبر مُصدر للأسلحة إلى إسرائيل

وأشار إلى أن القرار سيسمح باستئناف الصادرات التي تم تعليقها في أغسطس الفائت، اعتبارًا من 24 نوفمبر الجاري.

وكانت ألمانيا، ثاني أكبر مُصدر للأسلحة إلى إسرائيل بعد الولايات المتحدة، قد أعلنت تعليق بعض صادرات الأسلحة في أغسطس الفائت، وسط تصاعد الضغط الشعبي بسبب الحرب على غزة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اتفاق وقف اطلاق النار في غزة الحكومة الألمانية إسرائيل الولايات المتحدة مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل وقف إطلاق النار فى غزة

مواد متعلقة

اليونيفيل: دبابة إسرائيلية أطلقت النار على قواتنا قرب موقع أقامته إسرائيل داخل ‎لبنان

إسرائيل تسرق 17 ألف قطعة أثرية من متحف قصر الباشا بغزة

ألمانيا تنفذ حملة أمنية ضد الدعاية الإسلاموية على الإنترنت

الأكثر قراءة

5 مشاهد السبب، لماذا تدخل الرئيس لضمان نزاهة الانتخابات البرلمانية 2025

“الوطنية للانتخابات” تعقد مؤتمرا صحفيا عصر اليوم بشأن توجيهات الرئيس السيسي

وزيرة التضامن تتفقد معرض "كنزي" للحرف اليدوية بديوان عام محافظة الفيوم

تراجع جديد بأسعار الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الإثنين

أول رد فعل من السيسي على أحداث بعض الدوائر الانتخابية

محمد عبد الجليل يكتب: الرئيس يحذر ويتوعد في أقوى بيان رئاسي.. إلغاء الانتخابات بالكامل أو جزئيا إذا تعذر الوصول لإرادة الناخبين.. والمرحلة الثانية في حماية السيسي

أسعار البيض اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

معهد التغذية يوصي بتناول الجبن القريش: غنية بالكالسيوم والفسفور لصحة العظام

خدمات

المزيد

أسعار البيض اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

تراجع سعر جرام الذهب اليوم الإثنين، عيار 21 وصل لهذا المستوى

تراجع سعر صرف الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

سعر الدينار البحريني في البنك المركزي المصري اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

تفاصيل المشروع الأمريكي حول غزة في مجلس الأمن (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عباقرة ولكن مجهولون، "حمزة الزيات" شيخ قراء القرآن الكريم

في ذكرى ميلاده، أبرز المحطات بحياة "أحمد الشرباصي" المفكر والشيخ الذي كتب للسينما والمسرح

تفسير رؤية خاتم الفضة في منام العزباء وعلاقتها بالحصول على أموال كثيرة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads