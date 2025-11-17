ألمانيا تعلن استئناف بعض صادرات الأسلحة إلى إسرائيل

18 حجم الخط

أفاد متحدث باسم الحكومة الألمانية اليوم الإثنين، بأن الحكومة ستلغي أمرًا يعلق بعض مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل اعتبارًا من الأسبوع المقبل، بعد اتفاق وقف إطلاق النار في غزة الذي تم التوصل إليه الشهر الماضي.

وأضاف المتحدث "ستعود الحكومة، كقاعدة عامة، إلى مراجعة كل حالة على حده في القرارات المتعلقة بصادرات الأسلحة والتعامل مع التطورات الأخرى".

ألمانيا ثاني أكبر مُصدر للأسلحة إلى إسرائيل

وأشار إلى أن القرار سيسمح باستئناف الصادرات التي تم تعليقها في أغسطس الفائت، اعتبارًا من 24 نوفمبر الجاري.

وكانت ألمانيا، ثاني أكبر مُصدر للأسلحة إلى إسرائيل بعد الولايات المتحدة، قد أعلنت تعليق بعض صادرات الأسلحة في أغسطس الفائت، وسط تصاعد الضغط الشعبي بسبب الحرب على غزة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.