كشف غموض وفاة شاب داخل مصنع بأبو زعبل، وصعق كهربائي وراء الحادث

كشفت التحقيقات الأولية لوفاة الشاب محمد إ.، المعروف بـ"عطوة"، البالغ من العمر 30 عامًا، داخل أحد المصانع بمنطقة أبو زعبل بمدينة الخانكة، أن سبب الوفاة يعود لصعق كهربائي تعرض له أثناء تواجده بالمكان.

وكانت أجهزة الأمن بمحافظة القليوبية قد تحركت فور تلقيها البلاغ بالعثور على الجثة مقيدًا بماكينة داخل المصنع، وظهرت على جسده آثار سحجات واحتراق في مناطق متفرقة، ما استدعى تدخل النيابة العامة لتكليف فرق البحث الجنائي بإجراء التحقيقات اللازمة.

وتلقى اللواء أشرف جاب الله، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء محمد السيد، مدير إدارة المباحث الجنائية، واللواء وائل متولي، رئيس مباحث المديرية، عن الواقعة، حيث أشرف المقدم الدكتور أمير الكومي، رئيس مباحث مركز الخانكة، على انتقال القوات وفحص موقع الحادث.

وتم نقل الجثة إلى مستشفى بنها الجامعي لإجراء الفحوصات والتأكد من نتائج التحقيقات الأولية، فيما واصلت فرق البحث الجنائي جمع المعلومات والأدلة لفهم ملابسات الحادث بالكامل.

وأكدت المصادر الأمنية استمرار جهود التحقيق للتأكد من كافة التفاصيل المتعلقة بالواقعة، مع التأكيد على التزام الجميع بعدم تداول أي معلومات قبل انتهاء التحقيقات الرسمية.

