خارج الحدود

288 ألف أسرة فلسطينية تعيش مأساة قاسية وسط ظروف مناخية صعبة بغزة

غزة، فيتو
غزة، فيتو
قال مدير المكتب الإعلامي الحكومي بغزة اليوم الإثنين: إن 288 ألف أسرة فلسطينية تعيش مأساة قاسية وسط ظروف مناخية صعبة.

 

الأمطار تزيد صعوبة الأوضاع في قطاع غزة

بدورها، قالت وكالة الأونروا، في بيان السبت الماضي: إن الأمطار تزيد صعوبة الأوضاع في قطاع غزة، والعائلات تلجأ إلى أي مكان متاح، بما في ذلك الخيام المؤقتة.

وأضافت الأونروا: الحاجة ماسة إلى إمدادات المأوى في غزة، وهي متوفرة لدينا، وندعو إلى السماح لنا بتقديمها للسكان.

 

معاناة سكان غزة تفاقمت بصورة كبيرة مع تأثر المدينة بالمنخفض الجوي

وفي السياق ذاته، قالت بلدية غزة: إن معاناة سكان القطاع تفاقمت بصورة كبيرة مع تأثر المدينة بالمنخفض الجوي، مؤكدة أن الأوضاع في عدد من الأحياء باتت “كارثية” نتيجة تجمعات المياه وارتفاع منسوبها في المناطق المنخفضة.

وأوضحت البلدية أن شبكات تصريف مياه الأمطار في أجزاء واسعة من المدينة تعرضت لدمار سابق، الأمر الذي أدى إلى طفح مياه الصرف في الشوارع وتعطل حركة السكان.

وأشارت إلى أن طواقمها تعمل بشكل مكثف على معالجة الانسداد وإعادة فتح مسارات التصريف قدر الإمكان، وسط تحديات كبيرة تتعلق بالإمكانات المحدودة وازدياد البلاغات من مختلف المناطق في غزة.

