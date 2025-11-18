الثلاثاء 18 نوفمبر 2025
سعر الفاكهة اليوم، تهاوي العنب الأحمر والفراولة وقفزة صادمة في الجوافة

 سعر الفاكهة اليوم، سجلت أسعار الفاكهة في سوق العبور للجملة، اليوم الثلاثاء، الموافق 18 نوفمبر 2025، تباينًا ملحوظًا، في أكبر أسواق الجملة في محافظات القاهرة الكبرى.

أسعار الفاكهة اليوم

وتستعرض «فيتو» سعر الفاكهة اليوم الثلاثاء 18 نوفمبر 2025، في سوق العبور للجملة في السطور الآتية:

أسعار البرتقال

  1. تراوح سعر البرتقال البلدي من 8 إلى 14 جنيهًا.
  2. تراوحت أسعار البرتقال السكري من 9 إلى 15 جنيهًا.
  3. تراوح سعر البرتقال أبو سرة من 15 إلى 17 جنيهًا، بانخفاض 3 جنيهات عن سعره السابق.
  4. تراوح سعر يوسفي من 12 إلى 18 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.

سعر كيلو العنب اليوم

  • تراوح سعر عنب رومي أحمر من 15 إلى 21 جنيهًا، بانخفاض 7 جنيهات عن سعره السابق.
  • تراوح أسعار العنب مستورد أصفر بين 120 إلى 150 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو العنب أسود مستورد بين 120 إلى 150 جنيهًا.
سعر الفاكهة اليوم

سعر التفاح اليوم 

  • تراوح سعر كيلو التفاح جولدن من 50 إلى 80 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو  التفاح المستورد من 50 إلى 100 جنيه.
  • تراوح سعر التفاح سوري/ لبناني من 50 إلى 80 جنيهًا.

سعر الفاكهة اليوم 

  • تراوح سعر تين برشومي من 17 إلى 27 جنيهًا.
  • تراوح سعر جوافة بين 10 و25 جنيهًا، بارتفاع 7 جنيهات عن سعره السابق.
سعر الفاكهة اليوم

أسعار الفواكه اليوم

  • تراوح سعر رمان بين 15 و30 جنيهًا.
  • تراوح سعر الفراولة بين 60 و70 جنيهًا، بانخفاض 5 جنيهات عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو كنتالوب من 7 جنيهات إلى 17 جنيها.
  • تراوح سعر الكاكا من 30 إلى 35 جنيهًا، بانخفاض 5 جنيهات عن سعره السابق.
  • تراوح سعر مانجو كيت بين 34 و54 جنيهًا للكيلو.

أسعار البطيخ اليوم 

  1. تراوح سعر بطيخ وزن 10 كيلوجرامات من 80 جنيهًا إلى 100 جنيه.
  2. تراوح سعر بطيخة وزن 8 كيلوجرامات من 48 جنيهًا إلى 64 جنيهًا.
  3. تراوح سعر البطيخ وزن 6 كيلوجرامات من 24 إلى 36 جنيهًا.
سعر الفاكهة اليوم

أسعار الخوخ والبرقوق

  1. بلغ سعر كيلو خوخ مستورد نحو 60 جنيهًا.
  2. تراوح سعر كيلو برقوق مستورد من 50 إلى 80 جنيهًا.
  3. بلغ سعر كمثرى مستوردة 150 جنيهًا للكيلو.

سعر الموز البلدي

  • تراوح سعر موز صعيدي من 17 إلى 27 جنيهًا للكيلو.
  • تراوحت أسعار الموز المستورد من 40 إلى 70 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر كيلو الموز بيكو من 33 إلى 37 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو موز مغربي من 25 إلى 31 جنيهًا.

