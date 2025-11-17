الإثنين 17 نوفمبر 2025
اقتصاد

ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج إلى 30.2 مليار دولار خلال 9 شهور

البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري
قال البنك المركزي المصري: إن تحويلات المصريين العاملين بالخارج، تصاعدت خلال الشهور التسعة الأولى من العام الميلادي الحالي (الفترة يناير/سبتمبر 2025) بمعدل 45.1% لتسجل تدفقات قياسية بلغت نحو 30.2 مليار دولار (مقابل نحو 20.8 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام السابق).

وأضاف البنك المركزي، أنه وعلى المستوى الشهري، ارتفعت التحويلات خلال شهر سبتمبر 2025 بمعدل 30.9% لتسجل نحو 3.6 مليار دولار (مقابل نحو 2.7 مليار دولار خلال شهر سبتمبر 2024).

الجريدة الرسمية