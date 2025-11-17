الإثنين 17 نوفمبر 2025
مصر تعزز ريادتها الدولية عبر المشاركة في منتدى الابتكار المخبري ILIS 2025

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
شاركت مصر ممثلة فى الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة في منتدى الابتكار المخبري الدولي ILIS 2025 بمدينة قوانغتشو الصينية، في حضور يعكس الدور الريادي لمصر على الساحة الدولية.

وشاركت الدكتورة  هبة سعد أخصائى مواصفات كيماوية بالهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة للمرة الثانية على التوالي كخبير دولي ضمن فعاليات الملتقى، الذي شهد مشاركة منظمات عالمية كبرى مثل UNIDO وUNEP وISO وUNRCO China، بالإضافة إلى خبراء من ثماني عشرة دولة من بينها  الصين وفرنسا وسويسرا والمملكة المتحدة و البرازيل وأوغندا ومصر وروسيا وألمانيا واليابان وجنوب أفريقيا والسعودية ونيوزيلندا وإثيوبيا وأستراليا، إلى جانب مؤسسات دولية بارزة في مجالات  المختبرات والجودة والاعتماد.

وقدمت الدكتورة هبة سعد خلال المنتدى كلمة بعنوان "إمكانيات وقدرات الفحص والاختبار والشهادات في مصر وأفريقيا"، تناولت فيها تحليلًا شاملًا لمنظومة الفحص والاختبار والتفتيش في أفريقيا، مع إبراز الدور المتنامي لمصر كمركز إقليمي لقطاع الجودة والاعتماد.


وتطرقت الكلمة إلى عدة محاور مهمة، من بينها المكانة الاستراتيجية لمصر في مجال الجودة، والتحليل المتعمق لبنية الفحص والاختبار في أفريقيا، بالإضافة إلى أهم العوامل التي تدفع نمو الطلب على الجودة في القارة، ومنها النمو الصناعي المتسارع، واتفاقية التجارة الحرة الأفريقية، وتطور التشريعات واللوائح، وارتفاع توقعات المستهلكين.

وتعكس هذه المشاركة الدولية المكانة المتقدمة التي وصلت إليها  مصر في مجال المختبرات والجودة، وكذلك التطور الكبير في بنيتها التحتية وقدرتها على المنافسة على المستوى الإقليمي والدولي، كما تسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون الدولي ونقل الخبرات، وتؤكد التزام الدولة المستمر بتطوير منظومة الجودة ودعم الصناعة والتجارة عبر بنية قوية للفحص والاختبار والاعتماد. 

الجريدة الرسمية