تباين أداء مؤشرات البورصة قبل ساعة من ختام التعاملات اليوم الإثنين

تباينت مؤشرات البورصة المصرية قبل ساعة من ختام التعاملات اليوم الإثنين. 

مؤشر "إيجي إكس 30" 

وهبط  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.34%  عند مستوى 41072 نقطة،  وهبط  مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.09%  عند مستوى 50913 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.38%  عند مستوى 18538 نقطة، وارتفع  مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.29%  عند مستوى 4514 نقطة.

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.22%  عند مستوى 12223 نقطة، وقفز  مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.67%  عند مستوى 16267 نقطة، وهبط مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.18%  عند مستوى 4322 نقطة.

تعاملات بداية الأسبوع 

وكانت قد ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات أمس الأحد أولى جلسات الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 34 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.925 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30" 

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.54% ليغلق عند مستوى 41211 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.78% ليغلق عند مستوى 50961 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.54% ليغلق عند مستوى 18619 نقطة، وارتفع  مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 1.65% ليغلق عند مستوى 4492 نقطة.

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 12196 نقطة، وقفز  مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 16267 نقطة، وارتفع  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 2.6% ليغلق عند مستوى 4332 نقطة.

