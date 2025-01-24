أخبار مصر: سوزان مبارك حديث المصريين، وفاة لاعب بالإسكندرية على طريقة أحمد رفعت، شركة زوكربيرج لا تقر بترامب رئيسا لأمريكا

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

اليوم، معرض القاهرة الدولي للكتاب يفتح أبوابه للجمهور

يفتح معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ 56، أبوابه للجمهور اليوم الجمعة الموافق 24 يناير في تمام الساعة الـ 10 صباحًا حتى 9 مساءً، وذلك بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

خاص لفيتو، موعد نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية بالقاهرة 2025

موعد نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية بالقاهرة، أكد مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم بمحافظة بالقاهرة، أنه جار العمل على تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية وفور الانتهاء سيتم عملية التصحيح والمراجعة.

مصرف سوريا المركزي يجمد الحسابات المرتبطة بنظام الأسد ومجموعة القاطرجي

أفادت وكالة "رويترز" اليوم، بأصدر مصرف سوريا المركزي، تعميمًا يقضي بتجميد جميع الحسابات المصرفية للشركات والأشخاص المرتبطين بنظام الرئيس السابق بشار الأسد.

سوزان مبارك تتصدر "إكس" بعد افتتاح معرض الكتاب وعلاء مبارك يتفاعل بتعليق مثير

تصدر اسم سوزان مبارك، موقع التدوينات القصير بمنصة “إكس” تويتر سابقًا، بالتزامن مع افتتاح معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ 56 بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس أمس الخميس.

استعدوا، الأرصاد تعلن عن 4 ظواهر جوية مقلقلة في طقس اليوم وتحذر من يوم الأحد

واصلت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تحذيراتها بشأن حالة الطقس، مؤكدة أن طقس اليوم الجمعة 24 يناير 2025 يشهد 4 ظواهر جوية مقلقة.

ترامب يصف زعيم كوريا الشمالية بصفات عظيمة ويتحدث عن لقاء مرتقب معه

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إنه سيجري محادثات مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون مرة أخرى.

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، أبرزها مواجهة مصر ضد سلوفينيا بمونديال اليد

مواعيد مباريات اليوم، تقام اليوم الجمعة، عدد من المباريات الهامة في الدوريات الأوروبية والعربية لكرة القدم بالاضافة للدوري المصري الممتاز للكرة النسائية علاوة علي مباريات هامة في مونديال اليد.

سلاح المنامات، كيف استغل حافظ الأسد أحلام المقربين منه في تثبيت حكمه وتصفية خصومه

لم يعتمد نظام حافظ الأسد (1930-2000)، على المؤسسة العسكرية والأمنية وحكم البلاد بالحديد والنار، وحسب، في تثبيت دعائم حكمه بل لجأ إلى سلاح آخر، هو المنامات التي حلم بها، قريبون منه، أو رجال من نظامه، لاستعمالها لتصفية خصومه، خاصة في أدق اللحظات التي عاشها، كان في عدد منها، مهددا باقتلاع من كرسيه وسقوط نظامه.

الأوقاف تفتتح اليوم الجمعة 44 مسجدًا جديدًا في 15محافظة

تواصل وزارة الأوقاف جهودها لإعمار بيوت الله –عز وجل– بافتتاح ٤٤ مسجدًا جديدًا اليوم الجمعة ٢٤ من يناير ٢٠٢٥ م، في مختلف المحافظات، ٢٢ مسجدًا منها بنظام الإحلال والتجديد، و٢٢ مسجدًا صيانة وتطويرًا.

غيرت موازين المعركة، وثائق سرية تكشف كيف شاركت مايكروسوفت في الحرب الإسرائيلية على غزة

كشفت صحيفة الجارديان البريطانية أن مايكروسوفت ضمت جهودها إلى جهود المؤسسة العسكرية الإسرائيلية في غزة بعد 7 أكتوبر 2023؛ حيث تشير وثائق إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي استخدم منتجات وخدمات الشركة، بما في ذلك تقنيات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي.

لمدة 18 ساعة، قطع المياه عن عدة مناطق بمحافظة الدقهلية غدا

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الدقهلية عن انقطاع المياه غدًا السبت نظرًا لقيام الشركة بأعمال صيانة على خط 800 مم ميت فارس/الصلاحات، ببني عبيد.

اليوم، منتخب مصر في مواجهة مصيرية أمام سلوفينيا ببطولة العالم لليد 2025

مونديال اليد، يستعد منتخب مصر لكرة اليد لمواجهة نظيره منتخب سلوفينيا اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدور الرئيسي لبطولة العالم لكرة اليد، التي تستضيفها كرواتيا، الدنمارك، والنرويج، وتستمر حتى 2 فبراير المقبل.

من يتجسس على السوريين؟، دمشق تتحقق من شرائح الهواتف

أكد وزير الاتصالات في الإدارة السورية الجديدة حسين المصري أن الوزارة أرسلت عينات من شرائح الموبايل إلى شركة متخصصة للتحقق، بعد انتشار تقارير حول خصوصية البيانات.

انخفاض أسعار النفط بعد رسالة ترامب للسعودية

شهدت أسواق النفط تراجعًا اليوم الجمعة، وذلك بعد يوم من حث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والسعودية، القائد الفعلي للمنظمة، على خفض الأسعار في مسعى واسع النطاق لزيادة إنتاج الخام.

على طريقة أحمد رفعت، تفاصيل وفاة بوبو لاعب فريق ساحة النصر بالإسكندرية

شهدت ملاعب الإسكندرية حادثًا تسبب في حالة من الحزن والأسى، بعد أن توفي اللاعب الشاب ”بوبو” الذي لم يتجاوز 18 عامًا في أثناء مباراة ودية جمعت فريقه، مركز شباب ساحة النصر، مع فريق لامبروزو على ملعب مياه الإسكندرية، بعدما تعرض اللاعب لأزمة قلبية مفاجئة أثناء المباراة.

وقع فجأة وسط زملائه وفشلوا في إنقاذه، جمال شعبان يكشف تفاصيل حزينة في وفاة طبيب قلب داخل مستشفى

كشف الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، تفاصيل وفاة طبيب قلب شاب بتوقف القلب المفاجئ داخل المستشفى.

مارك زوكربيرج في ورطة، روبوت ميتا للدردشة لا يقر بترامب رئيسا لأمريكا

تنصيب ترامب، قال مصدر مطلع إن عدم قدرة روبوت الدردشة التابع لشركة ميتا والذي يعمل بالذكاء الاصطناعي على تحديد هوية الرئيس الحالي للولايات المتحدة يجري التعامل معها بشكل عاجل في الشركة بهدف إصلاح ذلك في أسرع وقت ممكن.

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