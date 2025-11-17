شريف قداح رئيسًا للجمعية المصرية لجراحة الأطفال للعامين 2026‑2027

18 حجم الخط

أعلنت كلية طب قصر العيني بجامعة القاهرة، اختيار الدكتور شريف نبهان قداح، رئيس وحدة جراحة الأطفال بالكلية، رئيسًا للجمعية المصرية لجراحة الأطفال للعامين 2026‑2027.

وأشار الدكتور حسام صلاح إلى أن الجمعية المصرية لجراحة الأطفال هي الهيئة العلمية المعتمدة التي تضم نخبة من جراحي الأطفال في مصر، وتهدف إلى رفع مستوى الرعاية الجراحية للأطفال من خلال تنظيم المؤتمرات وورش العمل والبرامج العلمية المتقدمة، وتعزيز البحث العلمي والتعليم المستمر في هذا التخصص الحيوي.

وأكد الدكتور حسام صلاح أن هذا الاختيار يمثل اعترافًا علميًا ومهنيًا رفيع المستوى بخبرة الدكتور شريف وقدراته القيادية، ويجسد الثقة الكبيرة التي يضعها فيه زملاؤه في المجتمع الطبي والجراحي.

وأضاف أن هذا المنصب يعكس المكانة العلمية المتميزة التي يتمتع بها الدكتور شريف على مستوى كلية طب قصر العيني والمستشفيات الجامعية، ويمنحه الدور المركزي في تنمية الخبرة وتبادل المعرفة بين جراحي الأطفال على المستوى الوطني والدولي، بما يساهم في تعزيز مستوى تخصص جراحة الأطفال في مصر.

