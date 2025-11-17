الإثنين 17 نوفمبر 2025
هيئة الاستثمار: الشركات الناشئة تلعب دورا هاما في تنشيط الصناعة والتصدير

أكد حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أهمية الدور الذي تلعبه الشركات الناشئة في تنشيط الصناعة والتصدير في مصر من خلال ما تقوم به من إنتاج وتصنيع وتصدير في قطاعات حيوية، مشددًا على أهمية دعم هذه الشركات بما يعزز مساهماتها في الاقتصاد الوطني.

الاستثمار في فرص التصدير المصرية

جاء ذلك خلال انعقاد المائدة المستديرة لمنصة "Capital Call" تحت عنوان "الاستثمار في فرص التصدير المصرية"،  بحضور المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية  وذلك بمشاركة أيمن سليمان، رئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، وحسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ونهى خليل، القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، وعدد كبير من رجال الأعمال والمستثمرين والمصدرين والمصنعين ومسئولي الشركات والمؤسسات المصرفية.
 

 

وفيما يتعلق بالحوافز، قال هيبة إن القانون ينص على العديد من الحوافز القطاعية التي نحتاج لتفعيلها لتشجيع المستثمرين والمصدرين في هذه القطاعات على الاستمرار والتوسع.

وزير الاستثمار: نسعى لفتح المزيد من الأسواق أمام الصادرات والمنتجات المصرية

وزير الاستثمار: الصناعات النسيجية والملابس الجاهزة من القطاعات الاستراتيجية في الاقتصاد المصري

وأكد  المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن الإصلاحات التي نفذتها الدولة المتعلقة بالسياسات النقدية والمالية والتجارية ساهمت في تعزيز الصادرات وزيادة الاستثمارات.

