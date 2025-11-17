مكاتب الدفاع المصرى بالخارج تنظم عددًا من الاحتفاليات بمناسبة الذكرى الـ52 لانتصارات أكتوبر

18 حجم الخط

نظمت مكاتب الدفاع المصري بالخارج عددًا من الاحتفاليات بمناسبة الذكرى الثانية والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة.

وخلال الفعاليات، تم استعراض الدور البطولي الذي قام به رجال القوات المسلحة فى استعادة الأرض وإقامة السلام، وهو ما تجسد عمليًا فى نصر أكتوبر العظيم، فضلًا عن استعراض مهام القوات المسلحة فى حماية ركائز الأمن القومى المصري على كافة الاتجاهات الإستراتيجية للدولة.

واتسمت الاحتفاليات بعمق الروابط التى تجمع مصر بالدول الصديقة والشقيقة، ومدى أهمية تنظيم تلك الاحتفاليات التى تعكس تقارب الشعوب وتقديرها لمناسباتها الوطنية.

