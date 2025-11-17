تداول 10 آلاف طن و588 شاحنة بضائع بموانئ البحر الأحمر

18 حجم الخط

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة بلغ (11) سفينة وتم تداول (10000) طن بضائع و(588) شاحنة و(24) سيارة.

معدل تداول الحاويات

شملت حركة الواردات (1000) طن بضائع و(116) شاحنة و(3) سيارة، فيما شملت حركة الصادرات (9000) طن بضائع و(472) شاحنة و(21) سيارة.

موانئ الهيئة

وتغادر ميناء سفاجا اليوم السفينتين Bridge، أمل، بينما غادرت الميناء أمس السفينتين ALCUDIA EXPRESS والحرية.

شهد ميناء نويبع تداول (3000) طن بضائع و(226) شاحنة من خلال رحلات مكوكية لثلاث سفن وهى سينا، آور، آيلة .

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 876 راكبا.

