مارسيل سمير: تعزيز الرقابة المالية ومتابعة الموازنة العامة تتصدر أولوياتي في البرنامج الانتخابي

أكدت مارسيل سمير، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب التجمع ومرشحة القائمة الوطنية من أجل مصر بقطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، أن تعزيز الرقابة المالية ومتابعة الموازنة العامة وأوجه الإنفاق سيكون ضمن أبرز أولويات برنامجها الانتخابي، مشددة على أن هذا الملف سيشهد استكمالًا أكثر جدية في الفصل التشريعي الجديد.

ضبط الأسعار وحماية الشركات الوطنية وحقوق العاملين بها

وأوضحت مارسيل سمير، خلال مشاركتها بصالون التنسيقية بعنوان "تحت القبة.. برامج المرشحين وتطلعات الناخبين"، إنها تعتزم مواصلة العمل على عدد من الملفات، وفي مقدمتها ضبط الأسعار، وحماية الشركات الوطنية وحقوق العاملين بها، إضافة إلى الدفع نحو إنشاء قاعدة بيانات موحدة للمشروعات في مصر، مؤكدة أن هذه الخطوة ستسهم في تحقيق التكامل داخل السوق المحلي، بما يقلل من الاعتماد على الواردات ويحدّ من النزيف الدولاري.

تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة على التصدير

وأضافت أن الفترة الماضية شهدت تقديم عدد من الأدوات الرقابية التي تستهدف تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة على التصدير وتذليل العقبات التي تواجهها، وأشارت إلى أن أعضاء التنسيقية تابعوا خلال السنوات الخمس الماضية الأثر التشريعي لقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والذي كشف عن وجود بعض الإشكاليات، من بينها أنماط اقتصادية لا يشملها القانون، مثل أصحاب المشروعات المنزلية.

وأشارت عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب التجمع ومرشحة القائمة الوطنية من أجل مصر بقطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، إلى أن الاقتصاد الإبداعي والابتكار لا يملك حتى الآن آليات واضحة للحصر أو المتابعة، رغم قدرته على تحقيق عوائد دولارية مهمة، مشددة على ضرورة تضمين هذه الأنشطة في التعديلات المرتقبة على قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، موضحة أن هذا الملف سيكون ضمن المقترحات التشريعية التي تعتزم طرحها في المرحلة المقبلة.

وأدار الحوار خلال الصالون النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، بمشاركة عدد من أعضاء ومرشحي التنسيقية، من بينهم الدكتورة راجية الفقي، عضو مجلس الشيوخ السابق، وخبير تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، ومارسيل سمير، عضو التنسيقية عن حزب التجمع ومرشح القائمة الوطنية من أجل مصر لقطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، ومي كرم جبر، عضو التنسيقية ومرشحة القائمة الوطنية من أجل مصر لقطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، وكريستينا عادل حكيم، عضو التنسيقية ومرشحة القائمة الوطنية من أجل مصر لقطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا عن حزب حماة الوطن.

