تحرك برلماني لعدم امتداد المشروعات الصغيرة للشباب في القرى والريف

تقدم النائب خالد طنطاوي، عضو مجلس النواب، بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الصناعة، النقل، والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، المالية، والتنمية المحلية بشأن تشجيع الشباب على الإقبال على تملك المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

المشروعات الصغيرة والمتوسطة قاطرة التشغيل والتنمية في مصر

وأشار إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعد قاطرة التشغيل والتنمية في مصر، وتستطيع خلق فرص عمل حقيقية وتقليل معدلات البطالة وتحريك الاقتصاد القومي.

الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة أصبح توجهًا رئيسيًا للدولة المصرية

وأكد النائب، أن الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة أصبح توجهًا رئيسيًا للدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة، إلا أن الأرقام على أرض الواقع ما زالت دون الطموحات، خاصة في القرى والمناطق الريفية التي تضم كتلة شبابية ضخمة بحاجة إلى التمكين الاقتصادي.

برامج تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المدن الكبرى

وتسائل: لماذا تتركز أغلب برامج تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المدن الكبرى، بينما يعاني شباب القرى والريف من صعوبة الوصول إلى هذه البرامج؟.

تسهيل إجراءات تراخيص المشروعات للشباب في القرى والمراكز

وطالب بكشف خطة الحكومة لتسهيل إجراءات تراخيص المشروعات للشباب في القرى والمراكز، وكيف ستتعامل الدولة مع مشكلة غياب التدريب والتأهيل اللازم لإدارة هذه المشروعات في الريف؟.

وتابع عضو مجلس النواب: متى سنرى خطة واضحة لتسويق منتجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة من القرى والريف في الأسواق المحلية والدولية؟

تخصيص نسبة إلزامية من برامج التمويل والدعم الفني للشباب في القرى والريف

وطالب النائب من الحكومة تخصيص نسبة إلزامية من برامج التمويل والدعم الفني للشباب في القرى والريف ضمن مبادرات جهاز تنمية المشروعات وإنشاء فروع لمراكز خدمات المشروعات الصغيرة والمتوسطة داخل كل مركز إداري لتسهيل استخراج التراخيص وتقديم الاستشارات وإطلاق برامج تدريبية مجانية للشباب الريفي بالتعاون مع الجامعات ومراكز البحوث على إدارة المشروعات وريادة الأعمال.

وشدد على ضرورة تخصيص منصة إلكترونية قومية لتسويق منتجات المشروعات الصغيرة، وربطها بالأسواق المحلية والدولية، مع إعفاء المشروعات الصغيرة للشباب في القرى من بعض الضرائب والرسوم لمدة 3 سنوات لتشجيع الإقبال على الاستثمار في هذا القطاع.

