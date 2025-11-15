السبت 15 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

ضوابط الدعاية الانتخابية في انتخابات مجلس النواب (إنفوجراف)

ضوابط الدعاية الانتخابية
ضوابط الدعاية الانتخابية
18 حجم الخط

أصدرت وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي بيانًا اليوم السبت، قالت فيه إنه استمرارًا لسلسلة المحتوى التوعوي الذي بدأته الوزارة تحت شعار "توعية وتواصل"، نشرت اليوم مجموعة إنفوجرافات سياسية توعوية قدمت فيها معلومات عن الدعاية في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، وجاءت المجموعة بعنوان " توعية وتواصل.. المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب.. الدعاية الانتخابية.. المفهوم.. الوسائل.. المدة.. إنفوجراف".
 

وقالت الوزارة في بيانها إن المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وجه ببدء سلسلة نشر محتوى توعوي جديد، يعرف الناس بكل ما يتعلق بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، مع مراعاة نشر المحتوى السياسي بشكل مبسط، لا يتعارض مع الدقة، حتى يتسنى للمواطن التعرف على حقوقه ومعرفة واجباته بسهولة.

وأوضحت وزارة الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أنها سوف تنشر اليوم محتوى توعوي، يتعلق بالدعاية في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، من حيث مفهوم الدعاية وقواعدها، ومحظوراتها، ومدتها، وكل التفاصيل، فضلًا عن محددات الهيئة الوطنية للانتخابات في هذا الشأن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدعاية الانتخابية النواب مجلس النواب انتخابات مجلس النواب

مواد متعلقة

ننشر أسماء 40 مرشحا ضمن القائمة الوطنية لانتخابات النواب بقطاع شرق الدلتا

أسماء مرشحي القائمة الوطنية لانتخابات النواب عن قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا

مؤتمرات جماهيرية لدعم مرشحي القائمة الوطنية بانتخابات مجلس النواب

قبل انطلاق المرحلة الثانية، ضوابط إعادة الدعاية في انتخابات مجلس النواب 2025

الأكثر قراءة

أسعار البيض اليوم السبت في بورصة الدواجن

بوركينا فاسو تطيح بألمانيا من كأس العالم للناشئين وتضرب موعدا مع أوغندا

بلجيكا تتعادل أمام كازاخستان 1-1 وتؤجل صعودها لنهائيات كأس العالم

البرازيل تتقدم على السنغال بثنائية استيفاو وكاسيميرو في الشوط الأول (فيديو)

بعد استبعاد الفنانين المصريين، تركي آل الشيخ يعلن عودة الثقافة المصرية لموسم الرياض

كأس العالم للناشئين، منتخب بوركينا فاسو يتقدم على ألمانيا بهدف في الشوط الأول

رئيس المتحف المصري الكبير يوضح تفاصيل نظام حجز التذاكر الجديد (فيديو)

بعد مصرعه في حادث مروع، جمال شعبان يكشف مرضا أصاب محمد صبري قبل وفاته بيومين

خدمات

المزيد

سعر السكر بالأسواق اليوم السبت

سعر الألومنيوم عالميًا اليوم الجمعة (آخر تحديث)

مميزات محفظة تذاكر المترو وطرق الحصول عليها وكيفية إعادة الشحن

سعر الفراخ اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

4 قرارات من إدارة الزمالك لتكريم الراحل محمد صبري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من خواطر الشعراوي، إمام الدعاة يتحدث عن موت الغفلة (فيديو)

ما هو أقل عدد تنعقد به صلاة الجماعة؟ الإفتاء تجيب

مختار جمعة: سقوط الأمم يبدأ من أخلاقها وعقلها وروابطها الاجتماعية

المزيد
الجريدة الرسمية