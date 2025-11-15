ضوابط الدعاية الانتخابية في انتخابات مجلس النواب (إنفوجراف)

18 حجم الخط

أصدرت وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي بيانًا اليوم السبت، قالت فيه إنه استمرارًا لسلسلة المحتوى التوعوي الذي بدأته الوزارة تحت شعار "توعية وتواصل"، نشرت اليوم مجموعة إنفوجرافات سياسية توعوية قدمت فيها معلومات عن الدعاية في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، وجاءت المجموعة بعنوان " توعية وتواصل.. المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب.. الدعاية الانتخابية.. المفهوم.. الوسائل.. المدة.. إنفوجراف".



وقالت الوزارة في بيانها إن المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وجه ببدء سلسلة نشر محتوى توعوي جديد، يعرف الناس بكل ما يتعلق بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، مع مراعاة نشر المحتوى السياسي بشكل مبسط، لا يتعارض مع الدقة، حتى يتسنى للمواطن التعرف على حقوقه ومعرفة واجباته بسهولة.

وأوضحت وزارة الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أنها سوف تنشر اليوم محتوى توعوي، يتعلق بالدعاية في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، من حيث مفهوم الدعاية وقواعدها، ومحظوراتها، ومدتها، وكل التفاصيل، فضلًا عن محددات الهيئة الوطنية للانتخابات في هذا الشأن.

