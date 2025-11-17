"WE INNOVATE" تكرم الفائزين في المسابقة الوطنية للأمن السيبراني

18 حجم الخط

احتفلت المصرية للاتصالات والمركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات (EG-CERT) بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات من خلال مبادرتهما WE INNOVATE، بتكريم الفائزين في المسابقة الوطنية للأمن السيبراني برعاية البنك الأهلي المصري (NBE)، وذلك ضمن فعاليات حفل التخرج وتسليم الجوائز الذي أقيم على هامش معرض القاهرة الدولي لتكنولوجيا المعلومات 2025 Cairo ICT.

نموذج رائد التعاون

وتأتي هذه الشراكة بين المصرية للاتصالات WE، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ومساهمة البنك الأهلي بدعمه المتميز للجوائز كنموذج رائد للتعاون بين قطاع الاتصالات والقطاع المصرفي لتعزيز الاقتصاد الرقمي الآمن وتمكين الشباب ورواد الأعمال في مجال الابتكار والأمن السيبراني.

وشهد الحفل إعلان البنك الأهلي المصري عن تقديم جوائز مالية بقيمة 1.2 مليون جنيه دعمًا للفائزين بالمراكز الأولى، وهو ما يؤكد على دوره كشريك نجاح استراتيجي وداعم رئيسي لمنظومة الابتكار في الأمن السيبراني بمصر، كما شهد الحفل حضور عدد من قيادات المصرية للاتصالات، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والبنك الأهلي المصري، إلى جانب قيادات من مجتمع التكنولوجيا وريادة الأعمال، وسط تغطية إعلامية موسعة ولقاءات مع الفرق الفائزة.

كما أعلنت المبادرة عن اختيار عدد من الفرق المتميزة لتمثيل مصر في مؤتمر Black Hat 2025، أحد أبرز المؤتمرات العالمية في مجال الأمن السيبراني، تحت رعاية WE INNOVATE، بما يمنحهم فرصًا فريدة للاحتكاك العالمي والنمو المهني.

وفي كلمته خلال الاحتفال أعرب المهندس تامر المهدي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات، عن سعادته بتكريم الفائزين اليوم مشيرا إلى أن مبادرة WE INNOVATE لم تعد مجرد مبادرة بل أصبحت منظومة وطنية متكاملة تدعم الاستراتيجية المصرية للأمن السيبراني وتساهم في رفع جاهزية الدولة على كافة المستويات، خاصة وقد نجحت منذ إطلاقها قي تدريب اكتر من خمسة آلاف شاب وشابة، وتخريج أكثر من ألف متخصص، وإطلاق أكثر من عشرين شركة ناشئة قدّمت حلولًا محلية ساعدت في خفض الاعتماد على التراخيص المستوردة وتعزيز قدراتنا الوطنية.

صناعة رقمية آمنة

من جانبها وجهت المهندسة ولاء صلاح الدين، مستشار الرئيس التنفيذي للابتكار والأمن السيبراني بالشركة المصرية للاتصالات الشكر للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، الشريك الاستراتيجي لمبادرة WE INNOVATE، ممثلًا في EG-CERT، والبنك الأهلي المصري بدعمه المتميز، وشركاء التنفيذ Entlaq مؤكدة أن مثل هذا التعاون هو النموذج الحقيقي لصناعة رقمية آمنة ومستدامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.