الإثنين 17 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

فتح باب التقديم لبعثة حج الأزهر، اعرف الشروط والتعليمات

مشيخة الأزهر، فيتو
مشيخة الأزهر، فيتو
18 حجم الخط
ads

أعلن الأزهر الشريف عن فتح باب التقديم لبعثة حج الأزهر الشريف لعام ١٤٤٧ هـ، على البوابة الالكترونية للأزهر الشريف ابتداء من اليوم وحتى ٢٠٢٥/١٢/٤م لجميع العاملين بالأزهر الشريف طبقا للشروط التالية:

شروط الحصول على منحة الحج للعاملين في الأزهر 


1 - أن يكون على رأس العمل وقت السفر للحج.
2 -  ألا يقل السن عن ٥٩ عاما في ٢٠٢٦/٥/١٨ م.
3 -  ألا يكون قد سبق له الحج.
4 -  أن يكون جواز سفره ساريا لمدة سنة على الأقل.
5 - أن تكون بطاقة الرقم القومي سارية لمدة لا تقل عن ستة أشهر.

 

ويتم التقديم على البوابة الالكترونية للأزهر، ولا يلتفت لأى طلب يتم تقديمه ورقيا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأزهر الشريف البوابة الإلكترونية للأزهر الشريف البوابة الإلكترونية للأزهر العاملين بالازهر

مواد متعلقة

الملتقى الفقهي بالجامع الأزهر يناقش اليوم: الصداق رؤية فقهية

انطلاق مؤتمر كلية العلوم للبنات جامعة الأزهر بعنوان «علوم المستقبل الجهود والتحديات»

بتوجيهات شيخ الأزهر، دخول قافلة بيت الزكاة والصدقات الإغاثية إلى غزة (فيديو)

استقبله بالزي الصعيدي، شيخ الأزهر يلتقي بالمفكر العالمي جيفري ساكس بمنزله في الأقصر

الأكثر قراءة

3 منتخبات تحجز مقاعدها بالملحق العالمي المؤهل لمونديال 2026

سعر السمك اليوم، البوري يرتفع 40 جنيهًا في سوق العبور

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع 12 صنفًا في سوق العبور

لليوم الثاني، انخفاض أسعار الزيت اليوم الإثنين في الأسواق

طن النترات العادي يتراجع 3717 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

ارتفاع الفراولة 5 جنيهات، سعر الفاكهة اليوم في سوق العبور

نجوم هوليوود في حفل توزيع جوائز حكام الأوسكار (فيديو)

موعد مباراة مصر والجزائر الودية والقناة الناقلة

خدمات

المزيد

66.68 جنيها سعر الدينار الأردني في البنك المركزي اليوم الإثنين

ارتفاع الفراولة 5 جنيهات، سعر الفاكهة اليوم في سوق العبور

6 خطوات للإبلاغ عن سرقة السيارات وإجراءاتها أون لاين، تعرف عليها

طن النترات العادي يتراجع 3717 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات دور الـ 16 من كأس العالم للناشئين (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 17 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 17 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الإثنين 17 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية