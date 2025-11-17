فتح باب التقديم لبعثة حج الأزهر، اعرف الشروط والتعليمات

18 حجم الخط

أعلن الأزهر الشريف عن فتح باب التقديم لبعثة حج الأزهر الشريف لعام ١٤٤٧ هـ، على البوابة الالكترونية للأزهر الشريف ابتداء من اليوم وحتى ٢٠٢٥/١٢/٤م لجميع العاملين بالأزهر الشريف طبقا للشروط التالية:

شروط الحصول على منحة الحج للعاملين في الأزهر



1 - أن يكون على رأس العمل وقت السفر للحج.

2 - ألا يقل السن عن ٥٩ عاما في ٢٠٢٦/٥/١٨ م.

3 - ألا يكون قد سبق له الحج.

4 - أن يكون جواز سفره ساريا لمدة سنة على الأقل.

5 - أن تكون بطاقة الرقم القومي سارية لمدة لا تقل عن ستة أشهر.

ويتم التقديم على البوابة الالكترونية للأزهر، ولا يلتفت لأى طلب يتم تقديمه ورقيا.

