الإثنين 17 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الملتقى الفقهي بالجامع الأزهر يناقش اليوم: الصداق رؤية فقهية

الملتقى الفقهي بالجامع
الملتقى الفقهي بالجامع الأزهر، فيتو
18 حجم الخط
ads

 يعقد اليوم الجامع الأزهر الملتقى الفقهي بين الشرع والطب السادس والثلاثون بعنوان "رؤية معاصرة"، والذي يناقش على مائدته: الصداق "رؤية فقهية"، يأتي هذا اللقاء برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وبتوجيهات من  أ.د محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف

 

ويستضيف الملتقى: أ.د محمد صلاح حلمي سعد، أستاذ ورئيس قسم أصول الفقه بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة، وعضو لجنة الفتوى الرئيسة بـالجامع الأزهر، وأ.د إسماعيل محمد الشنديدي، أستاذ الفقه المساعد ورئيس قسم الفقه بكلية الشريعة والقانون بطنطا، ويُدير الحوار ا. سمير شهاب، الإعلامي بالتلفزيون المصري.

توضيح الصلة الوثيقة بين الطب والشرع في شتى مناحي الحياة

وأكد د. عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأروقة الأزهرية، أن الملتقى يُعدّ منصة هامة لتوضيح الصلة الوثيقة بين الطب والشرع في شتى مناحي الحياة، ويعكس جهود الأزهر في تقديم حلول متكاملة تتماشى مع الدين الإسلامي وتحديات العصر، مبينًا بقوله: لقد رغَّب النَّبي ﷺ في تخفيف الصداق، فقال: (خير الصداق أيسره). وجعل عليه الصلاة والسلام أهمَّ أمر في قبول الشاب الخاطب: الخُلق والدِّين، لا المال والدنيا، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال ﷺ: (إذا خطب إليكم مَن تَرضَون دينَه وخُلقَه، فزوِّجوه؛ إلَّا تفعلوا تكن فِتنة في الأرض وفساد كبير).

موضحًا أنه لو عقل المغالون في المهور، لبحثوا هم لبناتهم عن الأزواج الأكْفاء، فلقد أمر اللهُ تبارك وتعالى بإنكاح الأيامى أمرًا مطلقًا ليعمَّ الغني والفقير، وبيَّن أن الفقر لا يمنع التزويج، فقال سبحانه: ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾

تعزيز الوعي المجتمعي حول أهمية القضايا الفقهية والطبية

من جانبه، أشار د. هاني عودة إلى أن الملتقى يعد خطوة مهمة نحو تعزيز الوعي المجتمعي حول أهمية القضايا الفقهية والطبية، مؤكدًا على ضرورة بناء مجتمع واعٍ بأهمية الحفاظ على قيم الشريعة في ضوء التطورات الطبية.

وأضاف  بقوله: لا شك أنَّ الزواج ضرورة من ضروريات الحياة؛ إذ به تحصل مصالح الدِّين والدنيا، ويحصل به الارتباط بين الناس، وبسببه تحصل المودَّة والتراحم، ويسكن الزوج إلى زوجته، والزوجة إلى زوجها، قال تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾.

الفعاليات التي تعزز من الحوار البنّاء والمثمر في مجتمعاتنا

ويأتي هذا الملتقى امتدادًا لسلسلة من الفعاليات التي تعزز من الحوار البنّاء والمثمر في مجتمعاتنا، ومن المقرر أن يعقد يوم الاثنين من كل أسبوع بعد صلاة المغرب بالظلة العثمانية بالجامع الأزهر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

احمد الطيب شيخ الازهر الجامع الأزهر شيخ الأزهر كلية الشريعة والقانون بالقاهرة محمد الضويني وكيل الأزهر وكيل الأزهر وكيل الأزهر الشريف

مواد متعلقة

الجامع الأزهر يستعرض أوجه الإعجاز العلمي في قصة سيدنا نوح بالقرآن الكريم

وسيلة لرفع الكربات، الجامع الأزهر يبين مكانة بر الوالدين في السنة المطهرة

المشرف على الأروقة العلمية يرافق وفد شباب مجلس الكنائس العالمي في جولة داخل الجامع الأزهر

خطيب الجامع الأزهر: إفشاء أسرار البيوت على مواقع التواصل مصيبة كبرى

الأكثر قراءة

3 منتخبات تحجز مقاعدها بالملحق العالمي المؤهل لمونديال 2026

سعر السمك اليوم، البوري يرتفع 40 جنيهًا في سوق العبور

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع 12 صنفًا في سوق العبور

لليوم الثاني، انخفاض أسعار الزيت اليوم الإثنين في الأسواق

طن النترات العادي يتراجع 3717 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

ارتفاع الفراولة 5 جنيهات، سعر الفاكهة اليوم في سوق العبور

نجوم هوليوود في حفل توزيع جوائز حكام الأوسكار (فيديو)

موعد مباراة مصر والجزائر الودية والقناة الناقلة

خدمات

المزيد

6 خطوات للإبلاغ عن سرقة السيارات وإجراءاتها أون لاين، تعرف عليها

طن النترات العادي يتراجع 3717 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

سعر السمك اليوم، البوري يرتفع 40 جنيهًا في سوق العبور

لقائدي المركبات، 4 حالات للسير في أقصى اليمين للحد من حوادث الأمطار

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات دور الـ 16 من كأس العالم للناشئين (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 17 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 17 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الإثنين 17 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية