حبس ربة منزل بتهمة قتل زوجها فى الإسكندرية

قرر المستشار محمد حمدان وكيل النائب العام لنيابات الدخيلة في الإسكندرية، حبس ربة منزل 4 أيام على ذمة التحقيقات في واقعة قتلها زوجها بمحل سكنهما بسبب خلافات بينهما.

 

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من قسم شرطة الدخيلة يفيد بورود بلاغ بإصابة شخص داخل الشقة محل سكنه بطعنات من سلاح أبيض، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.


وتبين من التحقيقات، حدوث مشاجرة بين الزوج المجني عليه وزوجته، حال دخولهما غرفة النوم استلّت الزوجة سكين وطعنته  3 طعنات في اليد والكتف والصدر أودت بحياته،  وتم إلقاء القبض علي المتهمة.

 

 وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

